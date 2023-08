Hanna Butcher, capitaine des Leeds Rhinos, prête pour un moment «spécial» de la Challenge Cup | ‘Vous ne pensez pas que ça ira mieux que ça’ | Actualités de la Ligue de Rugby

Jodie Cunningham et Hanna Butcher entreront dans l’histoire lorsqu’elles seront respectivement capitaines de St Helens et Leeds lors de la finale de la Women’s Challenge Cup samedi

La capitaine des Leeds Rhinos Women, Hanna Butcher, embrasse tous les grands moments de sa carrière dans la ligue de rugby, le prochain devant être un moment historique dans la finale de la Challenge Cup.

Leeds affrontera St Helens lors de la finale de la Women’s Challenge Cup de samedi, qui se tiendra au stade de Wembley dans un double en-tête avec la finale masculine pour la première fois, une occasion historique pour le football féminin.

Les Rhinos et les Saints savent comment s’affronter lors des finales de la Challenge Cup, ces derniers ayant remporté 18-8 lors de leur affrontement lors de la pièce maîtresse de l’année dernière, ce qui ajoute plus de feu à ce qui devrait être un affrontement épique.

Les deux équipes seront fermement concentrées sur le fait de devenir les premières de l’histoire à remporter cette victoire au stade emblématique de Wembley, mais elles veilleront également à se rappeler à quel point le moment est spécial dans le contexte de la croissance du jeu féminin alors qu’il continue d’atteindre de nouveaux sommets. hauteurs.

Amy Hardcastle des Leeds Rhinos explique pourquoi elle attend avec impatience la première finale de la Women's Challenge Cup à Wembley

« C’est absolument incroyable. L’année dernière, lorsque nous avons joué à Elland Road, nous pensions que ce serait le point culminant de la carrière de chacun et cette année, nous sommes à Wembley », a déclaré Butcher.

« Vous ne pensez pas que ça va s’améliorer et puis ça le fait dans les 12 mois, donc c’est vraiment spécial.

« C’est tellement surréaliste et c’est tellement grand, vous ne pouvez pas croire à quel point c’est vraiment grand.

« Je pense que nous obtenons le soutien de tout le monde maintenant et que la base de fans s’est améliorée et s’est améliorée depuis la Coupe du monde. C’est tout simplement incroyable.

Faits saillants de l'affrontement de Super League entre Leeds Rhinos Women et St Helens Women

« Je me souviens m’être changé dans l’épave la plus minable d’un immeuble, il y avait des bains horribles par opposition aux douches, le bâtiment s’effondrait, ce n’était tout simplement pas un endroit agréable à vivre.

« Maintenant, nous changer et mettre notre équipement au stade de Wembley. Juste pour voir la qualité, c’est vraiment, vraiment impressionnant. »

Bien que St Helens ait le dessus sur Leeds lors des grandes finales, Butcher est convaincue que son équipe sortira et remportera la victoire, en raison de sa certitude de la proximité de l’équipe au cours de la dernière année.

Emily Rudge de St Helens a obtenu son deuxième essai du match contre les Rhinos de Leeds avec ce superbe essai !

« J’ai une grande confiance dans les filles. Bien que je ne connaisse pas encore l’équipe, je sais que celui qui a un numéro de maillot dans notre équipe fera son travail ce jour-là », a-t-elle ajouté.

« Qu’il s’agisse de diriger le ballon ou de nous soutenir depuis la ligne de touche, je suis vraiment, vraiment confiant.

« Je suis probablement plus confiant que l’an dernier parce que je me sens beaucoup plus proche de tout le monde au camp.

« Nous venons de passer un week-end à Newcastle. Quelques-unes des filles ont campé, nous sommes descendues et avons passé une matinée à la plage, joué au rond, fait un barbecue, et c’était juste agréable de voir les filles, détendues, à l’aise et aimer passer du temps ensemble. »