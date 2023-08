Hank Williams Jr dit qu’il est un «homme béni et reconnaissant» à l’occasion du 48e anniversaire de sa survie à une chute de 530 pieds

Avant qu’il ne puisse atteindre le sommet de sa renommée, la vie de Hank Williams Jr. a failli être écourtée à la suite d’un accident tragique qui a laissé le musicien hospitalisé et luttant pour sa survie en 1975.

Maintenant, Williams Jr. réfléchit à l’incident qui a presque changé sa vie il y a tant de décennies.

« Il y a 48 ans aujourd’hui, 530 pieds et 17 opérations plus tard, cette photo dit tout. Je suis un homme très béni et reconnaissant », a écrit Williams Jr. sur son Instagram, à côté d’une photo illustrant son horrible chute.

HANK WILLIAMS JR., MARTY STUART ET DEAN DILLON INTRONISÉS AU COUNTRY HALL OF FAME

UTILISATEURS DE L’APP CLIQUEZ ICI POUR VOIR LE POST INSTAGRAM

Williams Jr. n’avait que 26 ans lorsqu’il a glissé et est tombé de la montagne Ajax du Montana dans un accident d’escalade. Il a subi des blessures graves, notamment de multiples fractures du visage et du crâne.

La chute s’est produite avant que Williams Jr. ne puisse même promouvoir ce qui serait un album très réussi dans « Hank Williams Jr. and Friends ».

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Dans une interview avec Rolling Stone en 2015, Williams Jr. s’est souvenu de s’être réveillé à l’hôpital, entouré de deux personnes spéciales.

« Beaucoup de gens ne réalisent pas que June Carter Cash était ma marraine. Elle et ma mère étaient très proches. Quand je suis tombée, il n’y avait que deux personnes que j’ai vues quand je me suis réveillée dans le lit d’hôpital, et c’était Johnny. [Cash] et June », a-t-il dit. « June m’a mis une croix et m’a dit que tout irait bien. Je n’ai jamais su si j’allais chanter à nouveau ou pas, parler à nouveau ou pas, et encore moins penser à quoi j’allais ressembler. C’était une époque effrayante, mais avoir des gens comme Waylon [Jennings]Johnny et June m’ont vraiment aidé. »

Le fils de feu Hank Williams Sr., Williams Jr. a connu un grand succès tout au long de sa vie, mais a également vécu une grande tristesse.

En 2022, l’épouse de Williams Jr., Mary Jane Thomas, est décédée à 58 ans après avoir souffert d’un « poumon effondré qui a été perforé lors d’une intervention chirurgicale élective », a confirmé Fox News Digital à partir de rapports médicaux.

En 2020, sa fille Katherine, la seule de ses cinq enfants à ne pas avoir suivi ses traces en tant que musicien, est décédée dans un accident de voiture.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Puis en 2013, ses autres filles, Hilary et Holly, ont également été gravement blessées dans un accident de voiture, Hilary ayant en fait été déclarée morte deux fois avant de retrouver un pouls.