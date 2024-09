Hanif Kureshi, saint et bandit du street art urbain indien

J’ai un souvenir très vif de ses yeux profonds et noisette, par une belle matinée de l’été 2016 à Delhi. Accueilli dans la cabane de Hanif Kureshi au siège de la Fondation St+art India, j’ai rencontré un jeune homme mince, pensif et poli. Quelle sorte de bandit guérillero, ou dakubaigne dans tant de douceur, d’humilité, de mystère et de dextérité ? « Nous contenons des multitudes », les mots de Walt Whitman résonnaient à mes oreilles. Agé de 41 ans, Hanif est décédé après une bataille contre le cancer le 22 septembre 2024.

Hanif Kureshi (1982 – 2024) Image : Avec l’aimable autorisation de la Fondation St+art India

Daku au Kannagi Art District, St+art Chennai, 2021 Image : Pranav Gohil ; Avec l’aimable autorisation de la Fondation St+art India

Hanif était un artiste contemporain, designer, typographe, directeur artistique et co-fondateur de la Fondation à but non lucratif St+art India, conçue en 2014, qui a été pionnière du mouvement du street art urbain dans le pays. Mais rien n’était aussi puissant que son masque d’artiste underground indien originel à une époque où l’art était encore un opéra fortement occulté dans le pays. Son street art, projeté sur les passages souterrains, les ruelles et les lieux de rencontre de Delhi dans les années 2000, a frappé les passants comme la foudre, éveillant une nouvelle curiosité pour cette écriture anonyme sur le mur. C’était un héros insaisissable qui ne mâchait pas ses messages contre le capitalisme et la corruption, veillant également à ce que la créativité ne soit pas compromise dans le processus.

Hanif travaille sur l’aménagement intérieur du bureau Facebook à Gurgaon, 2016 Image : Avec l’aimable autorisation de Guerrilla Art & Design

Vue Chakra pour la Biennale du design de Londres, 2016 Image : @aviblot

Le travail de Hanif a connu un succès commercial retentissant cette année-là avec la conception du bureau de Facebook à Gurgaon, le lancement de St+art India à Bangalore et le Vue Chakra installation à la Biennale du design de Londres. Mais on a encore moins vu l’artiste guérillero laisser des œuvres d’art courageuses sur les murs de la capitale (bien avant qu’Instagram ou l’influence ne deviennent à la mode). Ne te manque pas Daku, je l’ai pressé. « Vous pouvez soit travailler avec l’establishment, soit travailler contre lui », a-t-il déclaré. Avec une nouvelle famille au coin de la rue, j’ai compris que c’était un choix difficile mais significatif pour un artiste qui avait enduré un long voyage depuis son village de Palitana, Gujarat, d’arracher les notions encadrées de « l’art », de prendre des risques et faire une différence.

Lotus par Daku Image : Pranav Gohil ; Avec l’aimable autorisation de la Fondation St+art India

Bientôt, le chevalier guérillero a réapparu dans toute sa gloire, avec la fanfare des médias sociaux – peignant récemment non seulement dans le pays mais à travers le monde, ses mots se jouant dans l’ombre et la lumière. Leader de l’art public participatif, il était une personne remarquablement privée. « Très lent pour ceux qui attendent / très rapide pour ceux qui ont peur / très long pour ceux qui se lamentent / très court pour ceux qui font la fête » lisez à l’heure sa plus récente installation, en collaboration avec la Wildstyle Gallery d’Uppsala en Suède, comme s’il s’agissait d’une prescience des événements de la vie.

Une fresque murale de Georgia+Hanif dans le Lodhi Art District, 2019 Image : Pranav Gohi ; Avec l’aimable autorisation de la Fondation St+art India

Chaar Diwari, Type peint à la main à la prison de Tihar Image : Avec l’aimable autorisation de la Fondation St+art India

Nous aimons Delhi, Lek & Sowat et Hanif Kureshi Image : Avec l’aimable autorisation de la Fondation St+art India

Escargots par Daku Image : Pranav Gohil ; Avec l’aimable autorisation de la Fondation St+art India

De retour au pays, St+art India a continué à peindre 29 villes avec plus de 600 peintures murales, devenant ainsi une communauté plus vaste allant au-delà des murs urbains, s’étendant à des installations, des performances live et une vaste programmation dans les espaces publics. Arjun Bahl, l’un des autres co-fondateurs de St+art, a déclaré : « Hanif et moi avions une relation d’amis 24h/24 et 7j/7. Je ne regardais jamais l’heure avant de l’appeler et lui non plus, aussi excité qu’il l’était par les projets. C’est drôle parce qu’il avait l’habitude de surréserver son temps, sans se rendre compte qu’il l’avait déjà engagé. Il a toujours voulu être là pour les gens. Un jour, il est arrivé à une réunion des fondateurs de ST+art avec de la mousse de savon sur le visage et nous avons eu un gala. Il a dit qu’il était sous la douche mais [that] il était prêt pour la rencontre ! C’était un multitâche et il adorait ça. Nous formions une super équipe ; il n’y avait aucune prétention à son sujet. Il croyait qu’il fallait vivre pleinement et jusqu’à la fin, il a apprécié [life] – se concentrer sur sa santé, faire du yoga, lire, recalibrer sa vie.

En haut et en bas : La vie est belle, alambics, type peint à la main pour Manish Arora chez Swarovski Mela Image : Avec l’aimable autorisation de Hanif Kureshi

Atelier et camp Aksharya, Formes de lettres indiennes en 3D, Avec le soutien de Sona Commercial, 2010 Image : Avec l’aimable autorisation d’Aksharaya via Facebook

Plan d’installation de Les étrangers Image : Avec l’aimable autorisation de la Galerie XXL

Peintre Kureshi Série XVII pour Galerie XXL, 2024 Image : Avec l’aimable autorisation de la Galerie XXL

C’est pendant ses années à la Faculté des Beaux-Arts de MSU, Baroda qu’il a réalisé une prise de conscience importante : la typographie traditionnelle avait un long chemin vers l’innovation technologique. Ses années dans la publicité chez Ogilvy et Wieden+Kennedy lui ont donné la confiance et l’expérience nécessaires pour entreprendre cette tâche. Peu à peu, il a transformé le paysage typographique en archivant patiemment des écritures anciennes, en les abstrait, en les numérisant et en les réadaptant à des formes visuelles ludiques.

Photobooth par Hanif pour St+art Goa, 2019 Image : Pranav Gohil ; Avec l’aimable autorisation de la Fondation St+art India

Le travail de Hanif exploitait le langage, la couleur et la liberté et il était fermement convaincu que cette célébration devait être ouverte à tous. « Si vous demandez à n’importe quel automobiliste de nommer un artiste, il n’en aura aucune idée, à part peut-être MF Husain. Nous sommes un pays avec une tradition artistique très riche mais la scène actuelle est un espace très limité. Il doit sortir des galeries élitistes et la participation du public est importante. Nous devons dire aux gens que la rue est aussi un support artistique. Et plus ils verront d’art, plus ils créeront d’art. Malheureusement, le seul art consommé est la publicité, la propagande politique ou quelque chose de commercial… et comme il y en a partout, nous ne nous en rendons même pas compte ! Hanif a dit lors de notre conversation. Il pensait que le mouvement du street art « n’arriverait » finalement en Inde que lorsque « le conducteur moyen d’un pousse-pousse connaîtrait l’art ».

Une œuvre de Daku à Lodhi Colony, St+art X KNMA Delhi, 2023 Image : Pranav Gohil ; Avec l’aimable autorisation de la Fondation St+art India

Gandhi par Daku Image : Pranav Gohil ; Avec l’aimable autorisation de la Fondation St+art India

En tant que garçon, lorsque Hanif a quitté son village rempli de camions de lettres pour écrire le scénario de sa propre vie, il était soucieux d’enraciner son travail dans la sagesse et l’artisanat anciens. Son installation, Saurashtraexposé à la galerie STIR en 2019 dans le cadre de Matériologie 2.0, était une expérience de typographie comme jeu transformateur, co-créée avec le designer Shiva N. C’était le témoignage parfait de sa cause de faire revivre les caractères anciens peints à la main et du thème de l’événement – ​​Que se passe-t-il quand hier devient demain ? – un thème qui reflète également son héritage. « À tout moment, il travaillait sur 20 projets et 10 seraient les plus grandes entreprises du monde. Et pourtant, il n’a jamais semblé trop occupé ou pressé. Dans une industrie peuplée d’ego gonflés, d’insécurité et de médiocrité abrutissante, Hanif était une anomalie radicale », a écrit Shiva N dans un hommage à Hanif sur les réseaux sociaux.

Hanif parle à Matériologie 2.0 à la Galerie STIR, 2019 Image : Avec l’aimable autorisation de STIR

Saurashtra par Hanif Kureshi et Shiva N à la galerie STIR, 2019 Image : Avec l’aimable autorisation de STIR

Qu’il s’agisse de transformer les ruelles de Delhi en un joyeux terrain de jeu créatif avec le Lodhi Art Project, de donner vie aux Sassoon Docks de Mumbai avec des peintures et des installations à grande échelle sur ses entrepôts de transformation du poisson pendant le Mumbai Urban Art Festival et de célébrer les habitants de Goa avec le gigantesque Cutout Project, Hanif avait un œil pour les endroits les plus modestes et a vu le potentiel là où personne ne regardait. Il a donné des ailes à de jeunes illustrateurs, artistes et graphistes locaux talentueux, dont beaucoup étaient trop timides pour être découverts autrement. « J’avais 15 ans lorsque j’ai effectué mon premier stage chez St+art. Il s’est assis patiemment avec moi, m’a conseillé et guidé avec les meilleurs outils de conception et m’a tout raconté sur le mouvement street art à New York dans les années 80. C’est grâce à lui que j’ai terminé mes études de design et que je me consacre aujourd’hui à ce domaine », a déclaré à STIR Ujaan, un jeune designer-animateur.

Projet de découpe de Hanif Kureshi pour St+art Goa, 2017 Image : Avec l’aimable autorisation de la Fondation St+art India

Daku & Shripad pour St+art Mumbai, 2022 Image : Pranav Gohil ; Avec l’aimable autorisation de la Fondation St+art India

Le temps change tout par DAKU au Lodhi Art District Image : Pranav Gohil ; Avec l’aimable autorisation de la Fondation St+art India et Daku

Il était à la fois âme et balance. Ses œuvres ont trouvé le public à la Biennale de Venise, au Centre Pompidou à Paris, au Triennale Design Museum de Milan, entre autres, tout en ravissant les enfants de Dharavi. Le Lodhi Art Project présente des peintures murales réalisées par l’Aravani Art Project, un collectif de femmes cis et transgenres, qui a récemment exposé son travail à la 60e Biennale de Venise.

Hanif Kureshi au Sassoon Dock Art Fest, St+art Mumbai, 2017 Image : Avec l’aimable autorisation de la Fondation St+art India

Hanif pris dans le processus à Civitacampomarano, le hameau du Street Art en Italie Image : © Ian Cox

« Hanif était le Banksy indien qui a été le premier à faire du graffiti de rue une forme d’art légitime dans le contexte indien. Je le rencontrais sporadiquement à Goa avec ses nouveaux convertis et apprenais comment ce groupe discret traçait une empreinte distinctement indienne sur des murs et des espaces oubliés à travers le monde », a partagé le photographe Rohit Chawla.

Hanif avec Rutva en 2016 Image : Avec l’aimable autorisation de Hanif Kureshi

Pas seulement un typographe, Hanif a alchimisé la signalisation, la forme des lettres, le symbolisme, le commentaire social et la conscience critique dans des spectacles visuels plus grands que nature mais pleins de petits détails. Les amis, la famille et la fraternité se remettent à peine du choc de le perdre à son apogée. Hanif laisse dans le deuil son épouse Rutva Trivedi et son fils Brahma. « Il était très fier d’où il venait, de ses racines. Il me racontait tellement d’histoires de son enfance… », a déclaré Trivedi à STIR. « J’ai appris tellement de choses avec Hanif au cours des 15 dernières années. Mais une chose que j’ai constamment apprise de lui, c’est comment rendre la tâche « simple » et « directe » tout en ayant un impact. Et cela se voit clairement dans toutes ses œuvres.

Hanif Kureshi pour le Serendipity Arts Festival 2016 Image : Avec l’aimable autorisation de Hanif Kureshi

Le monde était le mur de graffitis de Hanif. Enfant, il voulait devenir peintre d’enseignes – et a toujours continué à croire qu’il était en fait un peintre d’enseignes raffiné, à certains égards. Un signe, en effet, du génie de notre époque – et un signe pour l’avenir artistique démocratique, diversifié et courageux à venir.