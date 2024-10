Hanif Kara remporte la médaille Soane 2024 pour l’architecture

L’ingénieur en structure et co-fondateur d’AKT II, ​​Hanif Kara, a été nommé lauréat de la médaille Soane de cette année pour « avoir réalisé certains des projets architecturaux les plus reconnaissables à travers le monde ».

Depuis la co-fondation de la société basée à Londres AKT II avec Albert Williamson-Taylor et Robin Adams en 1996, Kara a supervisé l’ingénierie de plusieurs projets de grande envergure, dont quatre bâtiments lauréats du prix Stirling.

Les projets lauréats du prix Stirling dans le portefeuille de Kara comprennent la bibliothèque Peckham à Londres par Will Alsop, le laboratoire Sainsbury à Cambridge par Stanton Williams, le siège européen de Bloomberg à Londres par Foster + Partners et l’université de Kingston à Londres – Town House par Grafton Architects.

L’ingénieur d’origine ougandaise a également travaillé sur le gratte-ciel résidentiel One Park Drive de Herzog & de Meuron à Londres, sur la galerie d’art The Twist de BIG en Norvège, sur le centre Heydar Aliyev de Zaha Hadid en Azerbaïdjan et sur le campus du Masdar Institute à Abu Dhabi par Foster + Partners.

« En tant que co-fondatrice de la célèbre société d’ingénierie structurelle AKT II, ​​Kara est une éminente défenseure des collaborations et des approches interdisciplinaires de l’environnement bâti, ainsi que de la réalisation de certains des projets architecturaux les plus reconnaissables à travers le monde », lit-on dans la citation de la médaille Soane. .

Kara est la septième récipiendaire du prix annuel Médaille Soane prix, qui a été créé par le Musée Sir John Soane en 2017 pour célébrer le fondateur du musée et « encourager une meilleure compréhension de l’importance centrale de l’architecture dans la culture et la société ».

Il est le premier ingénieur à recevoir ce prix.

Lors de l’annonce du prix, Kara a été félicitée pour avoir « remis en question le rôle traditionnel d’un ingénieur en structure », en s’appuyant sur les connaissances des secteurs de l’ingénierie, du design et de l’architecture pour développer ses solutions structurelles.

En réfléchissant à ce prix, Kara a déclaré que « l’ampleur des défis écologiques, économiques et sociaux auxquels nous sommes confrontés aujourd’hui nécessite une approche transdisciplinaire » de ce type.

Lacaton & Vassal remporte la médaille Soane 2023 pour l’architecture

« Il est impossible de résoudre les problèmes auxquels nous sommes confrontés sans une collaboration et une réflexion interdisciplinaires », a déclaré Kara.

« Ce n’est que par la curiosité et une enquête continue, en remettant en question les pratiques et les normes, que nous trouverons les solutions qui sont si urgentes. »

D’autres projets remarquables conçus par Kara et actuellement en construction incluent le siège social de Google à Londres, conçu par Bjarke Ingels Group et Thomas Heatherwick, et le nouveau bâtiment du Musée de Londres à Smithfield Market par Stanton Williams et Asif Khan.

En dehors de son travail à l’AKT II, ​​Kara a encadré des artistes, des architectes et des ingénieurs, et a enseigné à l’Architectural Association, à la Royal Academy of Arts, à la Graduate School of Design de Harvard et au KHT Stockholm.

L’architecte britannique David Chipperfield, qui a travaillé avec Kara sur un certain nombre de projets, notamment Turner Contemporary à Margate, a déclaré que « Hanif est l’incarnation même des valeurs de la médaille ».

« Avec son enthousiasme pour la collaboration interdisciplinaire, son ardent plaidoyer en faveur de la réutilisation et de l’innovation des matériaux et son mentorat généreux auprès des architectes émergents, Hanif est l’incarnation même des valeurs de la médaille », a déclaré Chipperfield.

« Il agit comme un véritable consultant, toujours intéressé à définir et à élargir les ambitions d’un projet et à comprendre l’évolution du design en tant que processus participatif », a-t-il poursuivi.

« Hanif est un contributeur constant au débat architectural, et à mesure que nous comprenons mieux les responsabilités complexes et évolutives de notre profession, son exemple est plus important que jamais. »

Kara recevra le prix à la Royal Academy of Arts le 26 novembre, où il donnera également une conférence sur sa carrière.

La médaille Soane de l’année dernière a été décernée au studio français Lacaton & Vassal pour avoir réalisé « certains des bâtiments les plus importants de notre époque », tandis que l’architecte britannique Peter a remporté le prix en 2022 pour sa contribution à la résolution de la crise du logement au Royaume-Uni.

La photo du haut de Kara est de Matt Tidby.