Un alligator est peut-être un spectacle courant en Floride, mais cette fois, il aurait été retrouvé en train de chasser des clients dans le parking d’un restaurant de l’État américain lundi. Les autorités se sont précipitées au point de vente de Wendy’s dans le comté de Lee où le crocodile sauvage avait émergé et ont rapidement affronté l’alligator de six pieds de long qui avait été vu en train de chasser les gens dans le parking. Les autorités ont plus tard plaisanté en disant que l’alligator avait peut-être faim et voulait juste un cheeseburger.

« Il avait peut-être juste envie d’un ‘cheeseburger’, mais il a fait peur à beaucoup de gens! », A déclaré en plaisantant le shérif du comté de Lee sur Twitter en racontant la « chasse aux alligators ».

GATOR CHASE🐊Les députés ont répondu à Lee Blvd aujourd’hui après que cet alligator de 6 pieds ait chassé des piétons dans le parking d’un Wendy. Il a peut-être juste été «affamé» pour un cheeseburger, mais il a fait peur à beaucoup! Aux côtés de FWC, nous avons affronté l’alligator et l’avons déplacé en toute sécurité. pic.twitter.com/OIiDHCmMJC – Shérif du comté de Lee (@leesheriff) 17 mai 2021

La tâche de sauver et de déplacer le reptile était assurée par le bureau du shérif. Ils étaient assistés par le personnel de la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission (FWC). L’alligator a été déplacé de Lehigh Acres, juste à l’est de Fort Myers.

L’interaction homme-alligator est une chose courante dans l’État de Floride, plus que dans tout autre État des États-Unis. Il y a près de 1,25 million d’alligators en Floride et on peut facilement les repérer sur les terrains de golf, les marais et autres espaces ouverts.

Alors que les utilisateurs de Twitter ont remercié les autorités pour leur réponse rapide et le déplacement de l’alligator, ils savaient que c’était un événement quotidien dans l’état du soleil. Un utilisateur de Twitter a écrit: « C’est la Floride tous les jours. » Un autre tweet disait: «Ce que font les forces de l’ordre en Floride».

En d’autre #Floride nouvelles, nous connaîtrons un temps de réponse légèrement retardé en quittant Lehigh Acres Health & Rehab 😆🚒🐊 pic.twitter.com/9cPykAwxo8– District de lutte contre les incendies et de sauvetage de Lehigh Acres (@LehighAcresFD) 17 mai 2021

Les alligators vivent dans les lacs d’Amérique et de Chine. Un reptile avec une longue queue et une grande bouche avec des dents pointues -gator est une espèce de crocodilien.

le New York Post a rapporté que selon les responsables de la faune, l’animal traversait probablement le chemin entre les deux plans d’eau qui se trouvaient être le parking de Wendy. Après avoir été piégé, il a été transféré dans une ferme à LaBelle.

