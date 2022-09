Hangman Page remporte le billet d’or pour le candidat n ° 1 au titre mondial

AEW Rampage a sorti un épisode absolument passionnant de Grand Chelem le 23 septembre. L’émission avait une programmation massive pour un épisode prolongé de deux heures, y compris certains des plus grands noms de la lutte professionnelle. La carte de match de la nuit comprenait huit affrontements, qui comportaient un Golden Ticket Battle Royale pour décider du candidat numéro un au championnat du monde, une confrontation massive pour le titre et quelques matchs de rancune. Dans un événement principal passionnant, Ricky Starks a combattu Powerhouse Hobbs tard dans la série.

L’épisode était un crackerjack absolu, alors asseyez-vous et attachez vos ceintures de sécurité pendant que nous plongeons dans les faits saillants complets de l’épisode AEW Rampage de Grand Chelem:

Match d’ouverture : The House of Black contre Darby Allin et Sting

Rampage a commencé avec Buddy Matthews et Brody King entrant sur le ring, mais Sting et Darby Allin ne voulaient pas perdre de temps et ils les ont agressés avant même d’arriver sur le ring. Comme il s’agissait d’un match sans disqualification, il n’y avait aucune étiquette impliquée et il va sans dire que les armes ont été utilisées de manière significative. Le match a été chaotique dès le début.

Quand il est apparu que la House of Black était prête à l’emporter, le légendaire lutteur Great Muta a fait une entrée inattendue. Il a craché une brume verte dans les yeux de Matthews, le projetant dans Hart qui l’a envoyé voler à travers une table au bord du ring. Sting s’est libéré de ses contraintes et a livré son finisseur pour remporter la première victoire de la nuit.

Match par équipe : Daddy Magic et Cool Hand Ange contre Action Bronson et Hook

Alors qu’ils se dirigeaient vers le ring pour un match contre Matt Menard et Angelo Parker, Action Bronson a interprété le thème d’entrée de Hook en direct. Hook, comme prévu, a géré la plupart des travaux sur le ring, Bronson intervenant parfois pour gagner les applaudissements du public.

Hook et Bronson ont facilement remporté le match lorsque les deux gars ont enfermé leurs adversaires dans des soumissions Red Rum en même temps. Ce n’était pas un candidat au match de l’année, mais c’était un effort incroyablement incroyable de la part d’un non-athlète.

Match par équipe : Tony Nese et Josh Woods contre War-Joe

L’action a commencé avec Josh Woods et Wardlow. M. Mayhem a répondu à la tentative de suplex de Woods avec ses propres suplex du ventre à la cloche. Il a ensuite livré un spinebuster à Woods. À ce moment, Samoa Joe et Tony Nese ont été tagués dans le match. Nese a tenté un mouvement puissant depuis la corde supérieure, mais Joe l’a évité. La Samoan Submission Machine a ensuite utilisé Uranage et le Muscle Buster pour assurer une victoire impressionnante par tombé.

Match en simple : Jungle Boy contre Rey Fenix

Le concours a commencé avec une intensité frénétique. Jungle Boy a pris les devants avec un dropkick sur Rey Fenix. Fenix ​​a répondu avec une traînée de bras de corde supérieure suivie d’un coup de pied de crochet de tremplin. Fenix ​​​​a ensuite frappé le conducteur dans Death Valley pour un compte de deux. Il a stoppé Jungle Boy dans son élan alors qu’il se déplaçait vers la corde supérieure pour un énorme mouvement. Ce dernier a tenté une bombe électrique, mais Boy a répliqué avec un ouragan pour un compte de deux. Jungle Boy a finalement remporté la victoire avec un berceau intérieur et a enregistré une énorme victoire à son nom.

Match en simple : Eddie Kingston contre Sammy Guevara

Le combat de rancune entre Kingston et Guevara était le suivant. Avant le combat, le dieu espagnol a livré une promo qui a joué dans une partie de la tourmente des coulisses. Le roi fou l’a rapidement agressé et a commencé à anéantir son jeune adversaire.

Bien que nous ayons été témoins de l’étrange suplex ou d’un autre mouvement normal, la grande majorité de l’offensive des deux hommes consistait en des coups et des entailles oculaires. Kingston a été déclaré vainqueur après trois coups de poing arrière et une soumission. Cependant, parce qu’il a refusé de renoncer à l’emprise, un arbitre a annulé le jugement et a proclamé Guevara vainqueur.

Match de championnat AEW TBS: Jade Cargill contre Diamante

Diamante a combattu Jade Cargill pour le championnat TBS, et elle était accompagnée de la légende du rap Trina. Cargill a attrapé le challenger qui s’envolait du ridoir au bord du ring et l’a violemment frappée sur le tablier après une rafale précoce de sa part. Elle a frappé son finisseur pour prolonger sa série de victoires à 38 matchs. Trina a finalement allumé Diamante et l’a frappée au visage. Elle a levé la main de Cargill pour rejoindre les méchants dans la célébration.

Golden Ticket Battle Royale pour le candidat n°1 au titre mondial

Le premier gars à entrer était Hangman Page, mais il a été pris en embuscade par Andrade, Rush, The Butcher et The Blade. La page a été sauvée par l’Ordre des Ténèbres. Ari Daivari a été la première star à être éliminée du concours. Ensuite, il y a Danhausen. Cole Carter et QT Marshall ont été renvoyés chez eux. Hangman Page a rapidement retiré Marshall.

Les alliés ont enlevé Jake Hager avant que Brian Cage ne batte Chuck Taylor. Dalton Castle était sur le point d’être éliminé jusqu’à ce que les Boys interviennent. Castle a ensuite éliminé Cage, qui a ensuite été éjecté par Daniel Garcia. Garcia a ensuite été éliminé par Lee Moriarty. Moriarty a été battu par Matt Hardy. Rush a vaincu Hardy et The Blade avant de l’éliminer lui et Private Party.

Le boucher a vaincu Evil Uno et Page a exigé sa vengeance. Satnam Singh a sauvé Jay Lethal de l’élimination juste au moment où ce dernier était sur le point d’éliminer Penta. Rush et Hangman Page étaient les seuls concurrents restants à la fin du combat. Ce dernier a remporté la victoire sur AEW Rampage avec un Deadeye.

Événement principal : Powerhouse Hobbs contre Ricky Starks

L’événement principal de la soirée était un concours de rancune entre Starks et Hobbs. Les anciens membres de l’équipe Taz étaient impliqués dans un conflit profondément personnel depuis plusieurs semaines, qui comprenait un concours à All Out, donc aucun amour n’a été perdu. La centrale a rapidement pris le contrôle et a commencé à apporter des armes sur le ring. Alors que Starks tentait de récupérer, il a sorti de nombreuses chaises et tables sous le ring. Après un combat acharné, Starks a finalement vaincu son ancien camarade avec son finisseur.

