Hang Seng toujours en territoire baissier malgré son meilleur mois depuis 1998

Des lanternes rouges sont accrochées dans la rue à Wan Chai, Hong Kong. (Photo de Zhang Wei/China News Service via Getty Images)

L’indice de référence de Hong Kong a grimpé de 26,6 % en novembre – le Indice Hang Seng le gain mensuel le plus élevé depuis octobre 1998, soit près de la fin de la crise financière asiatique il y a 24 ans.

L’économie de Hong Kong, y compris son marché boursier, a été malmenée par la politique prolongée de zéro Covid de Pékin qui a exclu les voyageurs de Chine continentale et sapé la confiance des consommateurs. Les actions cotées à Hong Kong ont oscillé entre les ventes et les rallyes en un seul jour de bourse sur des rumeurs non confirmées faisant allusion à un changement dans les politiques de la Chine.

La volatilité du marché boursier de Hong Kong, cependant, remonte encore plus loin que cette année. Les stratèges de Goldman Sachs ont déclaré que de février 2021 à octobre 2022, l’indice Hang Seng a connu une “correction systémique”, que la société définit comme une chute de 40% ou plus.