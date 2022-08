Hang 10: West Kelowna Warriors jusqu’à 10 recrues pour la saison à venir

Jake Bernadet (A contribué)

Ajoutez deux autres joueurs à la liste des nouveaux West Kelowna Warriors pour la prochaine saison 2022-23.

L’équipe a annoncé mardi (8 août) que l’attaquant né en 2003, Jake Bernadet, se joindra à l’équipe cette année.

Jouant dans la National Collegiate Development Conference de la United States Premier Hockey League (USPHL), Bernadet a inscrit 15 buts et huit passes en 46 matchs avec le Islanders Hockey Club.

“Nous sommes très heureux que Jake rejoigne la famille Warriors”, a déclaré le directeur général et entraîneur-chef des Warriors, Simon Ferguson. «Jake a participé à notre camp de développement de Boston cet été et a impressionné notre personnel par sa capacité à créer des jeux et à contrôler le rythme du jeu. C’est un joueur tardif qui a un plafond offensif très élevé.

Alors qu’il vit actuellement à South Burlington, au Vermont, Bernadet est un citoyen à double nationalité puisque sa famille est de Montréal, au Québec.

“C’est incroyable de s’engager avec les Warriors”, a déclaré Bernadet. “En grandissant dans le Vermont, c’est très difficile de se mettre en valeur, le Vermont est un petit État où il est difficile de se faire un nom. Je suis super excité de commencer avec les Warriors.

Bernadet n’est pas le seul nouveau membre des Warriors cette semaine puisque lundi 8 août, l’équipe a conclu une transaction avec les Lancers d’Omaha de l’USHL pour faire venir le défenseur né en 2002 Nolan Hayes.

“Nous sommes très heureux que Nolan rejoigne la famille Warriors”, a déclaré Ferguson. “Nolan est un défenseur habile qui peut diriger le jeu de puissance, tuer des pénalités et défendre contre les meilleurs joueurs de la ligue.”

Né en 2002, le natif de Boston, MA entre dans son équipe senior de hockey junior.

“C’est un honneur pour moi de m’engager auprès des Warriors et de faire partie d’une si grande organisation”, a déclaré Hayes. “Je veux continuer à devenir plus gros et plus fort, ce qui m’aidera à améliorer mon jeu des deux côtés de la rondelle.”

Avec Bernadet et Hayes rejoignant l’équipe, ils ont maintenant accueilli 10 nouvelles recrues pour la saison à venir.

Le premier match de pré-saison des Warriors pour la saison à venir est prévu pour le vendredi 9 septembre à Chilliwack.

