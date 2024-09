HANEBERRY, Barry Ross « Hank » – Nécrologie – Barrie

10 juin 1942 – 17 septembre 2024

Barry (Hank) Ross Haneberry est décédé paisiblement à l’âge de 82 ans le 17 septembre 2024, entouré de sa famille à Barrie, en Ontario.

Né le 10 juin 1942 à South Porcupine, en Ontario, il est précédé dans la mort par ses parents Victor et Vivian Haneberry. Il était le frère chéri de John et Heather (décédés).

Mari bien-aimé de Carol pendant près de 58 ans. Père aimant de Michael (Jennifer) et Chris (Jenn). En tant que grand-père, il a apporté de la joie dans la vie de Jasmine, Nicolas, Elisha, Brynley, Carter et Emilia. Hank était vraiment un mari, un père et un grand-père dévoué que tout le monde aimait et chérissait.

Hank était connu pour son sens de l’humour contagieux, sa personnalité extravertie et son esprit aimant. Il avait une capacité remarquable à illuminer n’importe quelle pièce, apportant rire et chaleur à tous ceux qui le connaissaient. Sa passion pour la vie et son soutien indéfectible à sa famille ont fait de lui une figure appréciée dans leur vie.

Hank nous manquera beaucoup, mais on se souviendra avec tendresse de la joie qu’il apportait aux autres et de l’amour qu’il partageait. Son héritage de rires et d’amour continuera d’inspirer ceux qu’il laisse derrière lui.

