Hands of Hope organise une collecte de fonds pour le mini-golf à St. Charles – Shaw Local

GENÈVE – Fox Valley Hands of Hope, basée à Genève, organisera son premier événement de collecte de fonds, Swinging Fore Hope, le 16 septembre au River View Miniature Golf Course, 8 North Ave., St. Charles, selon un communiqué de presse.

L’événement débutera à 17 h avec l’inscription, des sacs, de l’art et de l’artisanat, de la peinture faciale et de la nourriture du camion-restaurant de Billy Brick.

Il y aura deux parties de mini-golf – un maximum de 50 personnes sont autorisées à jouer en même temps. Une fois que les participants ont acheté leurs billets, ils peuvent choisir une heure de golf sélectionnée, 18 h ou 19 h 15.

Les billets coûtent 25 $ pour les jeunes de 6 ans et moins et 35 $ pour les participants de 7 ans et plus.

Les billets sont disponibles sur http://bidpal.net/swingingforehope22.

Les fonds recueillis lors de l’événement soutiendront les services de soutien aux deuils de Fox Valley Hands of Hope, sans frais pour les clients.

L’agence fournit un soutien au deuil depuis plus de 40 ans par du personnel clinique agréé et des bénévoles formés, indique le communiqué.

Les services de deuil diversifiés comprennent des groupes de soutien, des séminaires ouverts sur le deuil et des conseils individuels en cas de deuil.

L’agence dispose également d’un local de prêt d’équipement médical, qui permet l’utilisation temporaire d’articles tels que des déambulateurs, des fauteuils roulants et des chaises percées.