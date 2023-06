Handicaper les chances que sept groupes bien-aimés se réunissent pour un dernier rodéo – National

Avant Internet, un groupe pouvait se séparer, ses membres prendre leur retraite et rester une entreprise rentable.

Les Beastie Boys, par exemple, ont vendu tellement de disques qu’ils pouvaient compter sur des albums comme Licencié à l’Ill et Mauvaise communication vendre chacun un million ou deux exemplaires par an. Le catalogue des Doors est devenu or encore et encore. Même avec Led Zeppelin et des dizaines d’autres actes du patrimoine. Tout ce que les membres avaient à faire était d’encaisser les chèques de redevances qui apparaissaient dans la boîte aux lettres comme sur des roulettes. C’était comme avoir une rente ou un REER qui payait généreusement et de façon fiable.

Ces jours sont révolus. Les ventes physiques ne représentent qu’une infime fraction de ce qu’elles étaient auparavant et cet argent de boîte aux lettres s’est tari. Pendant ce temps, le streaming ne paie pas comme les ventes physiques. Si vous êtes un artiste d’un certain millésime, que faites-vous ?

Deux options : (1) Vendez votre catalogue à une société comme Hipgnosis Song Fund, Primary Wave, ou aux dizaines d’autres entités qui achètent les droits d’édition de compositeurs à succès. Et (2), rassemblez le groupe, partez en tournée et complétez le fonds de retraite de toutes les personnes impliquées.

Il y a beaucoup d’argent à gagner en emmenant la nostalgie sur la route. Chaque fois que Bruce Springsteen se regroupe avec le E Street Band, c’est bon pour quelques centaines de millions supplémentaires. Même si seulement 60% de la programmation classique participe, Guns N ‘Roses continue de récolter de l’argent qui a commencé avec la tournée Not in This Lifetime en 2016. Lorsque le road trip mondial actuel se terminera plus tard cette année, le groupe sera ont récolté environ 1 milliard de dollars américains depuis cette réunion. Et les Rolling Stones ont rapporté plus de 1,2 milliard de dollars américains au cours de ce siècle seulement. Même la mort du membre fondateur Charlie Watts ne les a pas ralentis.

Les amphithéâtres et les stades doivent être remplis. Les baby-boomers et les zoomers ont montré qu’ils étaient prêts à se séparer de leur argent pour revivre leur jeunesse. Les jeunes consommés avec FOMO veulent voir ces grands actes avant que trop d’entre eux ne meurent. Les promoteurs sont prêts à offrir aux groupes du patrimoine de douces garanties s’ils se remettent ensemble.

Ces groupes sont sur tant de listes de souhaits. Quelles sont les chances qu’ils mettent de côté les différences passées ou les réserves pour un tour de plus ?

1. Oasis

Oasis s’est séparé et s’est réconcilié une demi-douzaine de fois entre 1994 et 2009 avant que Noel Gallagher ne sorte définitivement juste avant que le groupe ne monte sur scène pour le festival Rock En Seine à Paris le 28 août 2009. La dernière goutte est venue lorsque Liam a jeté une prune chez son frère dans les coulisses (il a raté). Depuis cet accrochage, Liam et Noel n’arrêtent pas de gazouiller, au grand dam de leur mère, Peggy, qui veut vraiment que ses garçons se réconcilient tant qu’elle est encore en vie.

Tous les six mois environ, des histoires font surface – généralement d’un tabloïd britannique moins que réputé – sur une éventuelle réunion. Nous sommes au milieu d’une saison si stupide en ce moment. Mais pour certains, cette série de rumeurs semble différente. Peggy Gallagher vieillit. Noel continue de percevoir de nombreuses redevances d’écriture de chansons, mais son mariage avec Sara MacDonald a pris fin après 22 ans. Cela va lui coûter cher. Liam ne voit pas grand-chose en termes de redevances d’Oasis (du moins par rapport à Noel) et bien que sa carrière solo actuelle paie bien, ce n’est pas l’argent d’Oasis.

Alors que Liam a été périodiquement pour une réunion, Noel est resté contre. Puis à nouveau, en 2021, il a déclaré publiquement que il réformerait le groupe pour 100 millions de livres. Là encore, il a baissé ce prix la semaine dernière à 8 millions de livres sterling « livré dans un sac Adidas ». Et dernièrement, j’ai l’impression qu’il penche peut-être vers… quelque chose. Ces dernières séries de rumeurs disent que des dates sont déjà organisées pour quatre nuits à Knebworth en juin 2025 (oui, deux ans à partir de maintenant). Il y a aussi rumeurs sur un concert dans sa ville natale prévu pour le stade Etihad de Manchester. Alors est-ce pour de vrai ?

Chances de retrouvailles : 25-75 au mieux. Je le croirai quand je verrai les deux frères monter sur scène et commencer à jouer.

2. Les Sex Pistols

En 1995, ils l’ont fait pour l’argent avec le bien nommé Filthy Lucre Tour, se réconciliant (à peine) pour la première fois depuis janvier 1978. Depuis, Johnny Lydon a gardé une grande distance avec Steve Jones, Paul Cook et Glen Matlock, les combattant parfois devant un tribunal pour une chose ou une autre.

Là encore, Johnny dit qu’il est maintenant « sérieusement dans un état de ruine financière.” Les tournées ont été difficiles pour lui car il s’occupait constamment de sa femme Nora, qui souffrait de démence. Mais maintenant qu’elle est partie – elle est décédée le 6 avril – peut-être que Johnny voudra quitter la maison. Là encore, Nora était l’héritière d’une fortune d’édition allemande, alors…

Chances: 10 % au mieux. L’animosité est assez profonde.

3. La confiture

The Jam était l’un des groupes de singles anglais les plus réussis des années 1980 et a fait à lui seul d’être à nouveau un mod. Mais en 1982, Paul Weller a renfloué et a depuis travaillé principalement en tant qu’artiste solo. Pendant ce temps, Bruce Foxton et Rick Buckler sont restés ensemble, interprétant des chansons de Jam mais sont restés éloignés de Weller, apparemment sans même parler pendant 20 ans. Il y a eu un dégel entre 2006 et 2009 qui a fait apparaître Foxton avec Weller sur ses albums et même sur scène au moins une fois.

Chances: Zéro. Si ce n’est pas arrivé maintenant, ça n’arrivera pas.

4. Têtes parlantes

Talking Heads n’a jamais vraiment rompu formellement. Ils ont juste disparu après leur album de 1988, Nu. Il n’y a pas eu d’annonce, pas d’adieu. David Byrne s’est lancé dans une aventure de musique du monde avant de se lancer dans des productions scéniques et d’écrire des livres. Chris Franz et Tina Weymouth avaient le Tom Tom Club et leurs concerts de production. Jerry Harrison a été occupé à produire des disques pour d’autres personnes.

Peu de groupes ont atteint une telle bizarrerie artistique. Seraient-ils intéressés à revoir cela? Je n’ai pas l’impression que Byrne le fait. Franz a subi une crise cardiaque en 2020 et a maintenant trois stents. Puis lui et Tina ont eu un grave accident de voiture avec un conducteur ivre en 2022. Harrison est heureux avec sa femme à Mill Valley, en Californie.

Chances: Zéro. Il y avait un buzz à propos quelque chose au printemps 2016, mais rien n’en est sorti. Aussi amusant que puisse être une réunion de Talking Heads, tout dépend de Byrne. Il n’a jamais été un gars qui regarde en arrière.

5. REM

Michael Stipe, Mike Mills et Peter Buck ont ​​gardé les lumières allumées après que le batteur d’origine Bill Berry ait pris sa retraite en 1997 pour devenir cultivateur de foin à l’extérieur d’Athènes, en Géorgie. Mais en 2011, ils ont réalisé qu’il était temps de raccrocher. Stipe a approfondi la photographie et l’activisme. Mills et Buck continuent de faire de la musique seuls avec des amis. Berry continue de cultiver mais en 2022, il a sorti sa batterie pour jouer dans un groupe appelé The Bad Ends.

Je ne sais pas dans quelle mesure le catalogue arrière de REM se porte bien en termes de génération de revenus. Où, par exemple, sont tous les grands coffrets expansifs comme nous l’avons vu de certains de leurs contemporains ? Une tournée de retrouvailles est probablement leur meilleur moyen de recharger les comptes bancaires.

Chances: Proche de zéro. Je cite Michael Stipe : « Nous avons décidé, lorsque nous nous sommes séparés, que ce serait vraiment ringard et probablement rentable, ce qui pourrait inciter de nombreux groupes à se remettre ensemble. »

6. Les rayures blanches

La carrière solo de Jack White se porte bien. L’argent continue d’affluer grâce à l’utilisation de Armée de sept pays dans le monde entier. Et en tant qu’entrepreneur, il va aussi très bien. Meg White, cependant, a toujours été une rock star timide et très réticente. On n’a pas beaucoup entendu parler d’elle depuis la rupture du groupe en 2011.

Chances: Zéro. En fait, moins de zéro. Jack va bien (« Absolument aucune chance », a-t-il déclaré au NME en 2012) et Meg est l’introverti de l’introverti. Pour autant que l’on sache, les deux n’ont pas été en contact régulier depuis des années. Et malgré de sérieuses tentatives pour la retrouver pour un entretien, elle a refusé toutes les demandes avec Elle magazine étant récemment déçu.

7. Les forgerons

Le célèbre lien Morrissey-Marr du groupe s’est fracturé de manière spectaculaire à l’automne 1987. Depuis lors, de très nombreux efforts ont été déployés pour recoller les morceaux des Smith, y compris une offre supposée de 75 millions de dollars pour jouer à Coachella. Personne n’a pris cet appât.

Chances: Tellement moins que zéro que vous auriez plus de chances de calculer la racine carrée de -2. Étant donné le désagrément mercuriel de Morrissey, qui cautionnerait une telle chose?

—

Alan Cross est un diffuseur avec Q107 et 102.1 the Edge et un commentateur pour Global News.

