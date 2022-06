Handicap de Seaton Delaval : Shining Blue, « interprète du groupe », reste invaincu pour Godolphin avec la victoire à Newcastle | Nouvelles de la course

L’excitant enfant de quatre ans de Saeed bin Suroor Bleu brillant (8/13f) est resté invaincu avec un succès en douceur dans le Seaton Delaval Handicap à Newcastle jeudi.

Et le style de cette victoire a impressionné le jockey Danny Tudhope, qui a déclaré que le fils d’Exceed And Excel avait l’air d’un certain artiste du groupe dans le temps.

Le hongre a voyagé fortement pour le manieur Godolphin à un rythme lent, traquant les premiers leaders Bowland Park et Baldomero tout en restant fermement sur la bride.

Image:

Après s’être relâché vers l’avant, Tudhope a demandé à sa monture d’aller gagner la course et c’est exactement ce qu’il a fait avec les mains et les talons, gagnant par une longueur et demie confortable sur la ligne de La Tihaty de Roger Varian qui est resté bien vers l’arrivée. .

Parler à Matt Chapman de Sky Sports Racing après la course, Tudhope – qui a remporté quatre vainqueurs de Royal Ascot la semaine dernière – a déclaré : « Ce n’est que son troisième départ, donc vous savez, il apprend encore.

« Il est inexpérimenté mais il a battu un bon groupe ici aujourd’hui. Je n’ai pas eu à lui donner une gifle et ils sont allés très lentement mais il y est allé très facilement.

Image:

« Il ne passait vraiment à la vitesse supérieure que dans le dernier sillon. Il pourrait aller plus loin dans le temps mais ne serait pas pressé de l’accélérer en voyage.

« Il semble qu’il va entrer dans l’entreprise Pattern et je suis presque sûr qu’il le fera un jour. Il va dans le bon sens, il a une attitude adorable et il est entre de bonnes mains. »

Stott et Ryan au doublé

Kevin Stott a lancé la réunion avec une excellente course gagnante sur Tonnerre (3/1f) dans le Handicap Jenningsbetlivrant le joueur de trois ans à la perfection pour gagner par plus d’une longueur à la ligne.

Sa monture a été la dernière au début, mais a été écartée avant de déclencher une course dans les deux derniers stades, ramassant Pons Aelius dans les dernières étapes pour donner à Kevin Ryan une autre victoire à Gosforth Park.

Et la même combinaison jockey-entraîneur a fait doubler le jour avec Révision (10/11f)qui a repoussé les menaces tardives de Shine’s Ambition et Jason Hart de prendre le Enjeux novices du réseau Pertemps.

Le pilote de deux ans de Highclere Racing a fait des débuts très prometteurs en deuxième position derrière un cheval entraîné par Charlie Appleby à Haydock la dernière fois, et cette expérience a semblé l’aider à se démarquer à Newcastle.

Après avoir voyagé en bonne place, il a accéléré intelligemment et malgré la marche au ralenti vers la ligne, il a tenu bon pour gagner d’une tête sur la ligne, avec encore cinq longueurs derrière son compagnon d’écurie Hernan Cortes en troisième pour Al Shaqab Racing.

Ryan était en excellente forme après le doublé, racontant Sky Sports Racing: « Nous avons besoin de bons jours car nous en avons assez des mauvais !

« Kévin [Stott] a dit qu’il était un peu vert et que c’est un long dernier kilomètre ici, quelque chose peut vous mettre en retard.

« Il a sorti son cou et le troisième est un beau cheval, il voudra probablement un mètre supplémentaire donc nous sommes ravis. »

Son of Roaring Lion impressionne lors de son deuxième départ

Lion de guerre (8/11f) – fils du regretté Roaring Lion – était un gagnant visuellement époustouflant du Enjeux novices restreints Pertemps Riverside, battant ses rivaux avec une victoire en dix longueurs pour Cieren Fallon, Charlie & Mark Johnston et Qatar Racing.

Les mêmes propriétaires ont géré la star du groupe 1 Roaring Lion, décédée en 2019 après une bataille contre les coliques, ne remplissant qu’un an de fonctions d’étalon.

Mais il pourrait avoir un cheval pour continuer son héritage, le vainqueur de Newcastle semblant bien au niveau du groupe à ce stade après avoir remporté ses débuts à Leicester, avec Charlie Johnston vantant les enjeux superlatifs du groupe deux à Newmarket comme prochaine cible pour les deux- poulain d’un an.