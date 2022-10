Hancock Prospecting retire le soutien financier de Netball Australia au milieu des inquiétudes des joueurs | Nouvelles du netball

Les Diamants australiens ont remporté les récents Jeux du Commonwealth et affronteront l’Angleterre fin octobre

Hancock Prospecting a annoncé qu’il retirait son soutien à Netball Australia moins d’un mois après être devenu un partenaire de haute performance au milieu de la controverse.

La société a publié samedi une déclaration “à regret” annonçant la décision, après que des joueurs australiens de Diamonds ont récemment fait part de leurs inquiétudes concernant le parrainage.

Le parrainage, qui a été signé le mois dernier, devait se poursuivre jusqu’en 2025 et aurait inclus un accord selon lequel la marque Hancock figurerait sur les uniformes des joueurs tout au long des matches internationaux.

Les joueurs de diamants, y compris le netballeur autochtone Donnell Wallam, avaient fait part de leurs inquiétudes concernant le partenariat, concernant les commentaires du père de la présidente exécutive Gina Rinehart et du fondateur de Hancock Prospecting, Lang Hancock, à propos des Australiens autochtones.

Le retrait de l’accord annoncé de 15 millions de dollars – déclaré par Netball Australia comme “un investissement majeur pour notre sport” – est un coup dur pour l’organisation, qui a enregistré une perte de 4,4 millions de dollars au cours de l’exercice 2021.

“Hancock et Roy Hill ne souhaitent pas ajouter aux problèmes de désunion du netball, et en conséquence, Hancock a informé Netball Australia qu’il s’est immédiatement retiré de son partenariat proposé”, indique le communiqué.

Wallam, qui devrait devenir plus tard ce mois-ci le premier joueur autochtone à représenter les Diamonds en plus de 20 ans, aurait hésité à porter le nouveau logo du sponsor.

Elle aurait également envisagé de demander une exemption, comme d’autres athlètes l’ont fait lorsqu’un sponsor ne correspond pas à leurs croyances ou à leur religion, mais la question a attiré l’attention nationale.

Donnell Wallam devrait faire ses débuts pour l’Australie contre l’Angleterre lors de la prochaine série de trois tests

Netball Australia et la capitaine de l’équipe nationale Liz Watson avaient exprimé leur soutien à Hancock Prospecting, l’accord ayant assuré l’avenir de l’organisation du sport, qui a subi de lourdes pertes sur deux ans pendant la pandémie de COVID-19.

“En tant que joueurs, nous savons que Hancock est un excellent investissement pour notre programme”, a déclaré Watson plus tôt cette semaine.

Mais Watson a également déclaré que l’équipe voulait montrer son soutien à son coéquipier.

“Nous soutenons ses sensibilités culturelles autour du programme, autour du partenariat, et nous voulons qu’elle soit elle-même et se sente à l’aise et forte”, a déclaré Watson.

Les Diamants australiens ont remporté les récents Jeux du Commonwealth et affronteront l’Angleterre fin octobre

Hancock a proposé de fournir quatre mois de parrainage pour aider Netball Australia et Netball WA à trouver des partenaires alternatifs, s’ils souhaitent accepter.

“Hancock apprécie l’accueil chaleureux et le soutien de Netball Australia, et à cause de cela, Hancock et Roy Hill ont informé Netball Australia et Netball WA respectivement, qu’il fournira à la place un parrainage de quatre mois si eux et leurs joueurs l’acceptent”, indique le communiqué.

“Pour continuer à financer les athlètes et à aider le netball à organiser des financements et des parrainages alternatifs.”

Netball Australia a décrit l’annonce du retrait du soutien de Hancock Prospecting comme “un résultat décevant pour le sport”, mais a déclaré que l’organisation comprenait la décision.

“Nous sommes reconnaissants que Hancock Prospecting ait continué à soutenir notre sport tout au long des récentes turbulences et nous regrettons l’impact que cela a eu sur l’entreprise”, a déclaré la présidente de Netball Australia, Wendy Archer.

“Cette période a été difficile pour toutes les parties concernées et bien que toutes les parties aient déployé tous les efforts possibles pour résoudre les problèmes liés aux sensibilités du partenariat, nous n’avons malheureusement pas été en mesure d’obtenir un résultat mutuellement satisfaisant.”