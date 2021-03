peut-être que le Premier ministre haussera les sourcils ce matin en lisant Les temps de la résidence No 10: un rapport suggère qu’un café sur l’île isolée des Hébrides de Canna est à la recherche de nouveaux employés pour aider à servir une population de seulement 18 personnes. Il possède 20 000 oiseaux de mer et des milliers d’années d’histoire. Les pourboires sont inclus. De retour dans la réalité et dans l’escalier des portraits de ses prédécesseurs à Downing Street, il fait face à des questions sur le déploiement du vaccin Covid, les menaces de Bruxelles sur les exportations et les appels croissants à une enquête publique sur la gestion de la pandémie par son gouvernement.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy