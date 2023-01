Hancock dit adieu à son application et dit que les “dernières mises à jour” seront sur TikTok

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Matt Hancock a dit “adieu” à son application après presque cinq ans et a déclaré à ses utilisateurs qu’ils pourront obtenir ses dernières mises à jour sur TikTok.

L’ancien secrétaire à la santé et I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here! Le candidat de 2022 a lancé l’application “Matt Hancock MP” en 2018.

À l’époque, M. Hancock était secrétaire à la culture et l’application était destinée à informer et à mettre à jour ses électeurs du West Suffolk et à “promouvoir un débat sain, ouvert et impartial au sein de sa communauté”.

Dans un message publié sur l’application mardi soir, cependant, M. Hancock a annoncé que l’application serait interrompue, déclarant: “Après presque 5 années glorieusement amusantes, il est temps de dire adieu à l’application” emblématique “de Matt Hancock – une plate-forme qui a obtenu plusieurs exclusivités, y compris mon soutien à Rishi Sunak pour PM.





“Alors que la nouvelle sera un coup dur pour ceux qui ne se souviennent pas de la vie avant l’application, n’ayez crainte…

“Pour ceux qui se demandent où ils peuvent obtenir mes dernières mises à jour, je vous tiendrai au courant sur TikTok.”

Il a ajouté: “Merci pour les souvenirs et à bientôt.”

Le message comportait plusieurs commentaires, dont beaucoup exprimant leur déception face à la décision.

En décembre, M. Hancock a annoncé qu’il ne se présenterait pas comme député aux prochaines élections, laissant beaucoup se demander ce qu’il pourrait faire ensuite.

Le député de West Suffolk, qui a perdu le whip conservateur après avoir accepté de s’envoler pour l’Australie pour filmer l’émission de téléréalité ITV, a écrit au Premier ministre Rishi Sunak pour lui dire qu’il souhaitait rechercher « de nouvelles façons pour moi de communiquer » avec le public.

Son compte TikTok compte actuellement plus de 156 000 abonnés et son contenu a attiré 1,2 million de likes.