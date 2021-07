Hancock a publiquement promis des tests dans les maisons de soins contre avis, selon des responsables

L’ancien secrétaire britannique à la Santé a promis publiquement de tester tout le personnel et les résidents des maisons de soins l’année dernière, bien que de hauts responsables lui aient dit que son délai était impossible.

Matt Hancock, qui a démissionné le mois dernier après qu’il a été révélé avoir une liaison avec une assistante et directrice non exécutive du département de la santé Gina Coladangelo, a rejeté les conseils des responsables sur la capacité de test en avril, mai et juin de l’année dernière.

Il y a eu plus de 42 000 décès de résidents de maisons de soins impliquant un coronavirus en Angleterre et au Pays de Galles selon l’Office for National Statistics. La Commission de la qualité des soins devrait publier cette semaine des données sur les décès par foyer de soins.

M. Hancock a déclaré lors d’une conférence de presse à Downing Street en mai 2020 que chaque résident et travailleur de maison de soins serait testé toutes les deux semaines d’ici début juin. Cependant, cette promesse reposait sur une capacité suffisante pour les kits de test rapide, qui, selon les responsables, ne seraient pas disponibles pendant plusieurs mois lors des réunions d’avril, mai et juin.

Cependant, l’ancien secrétaire à la Santé, qui est toujours député, a dit à plusieurs reprises aux responsables de « revenir avec une réponse différente » lorsqu’ils ont déclaré qu’une pénurie d’approvisionnement rendait l’engagement du gouvernement impossible à respecter.

Un porte-parole du ministère de la Santé et des Affaires sociales n’a pas répondu avant la publication.

La pénurie de tests Covid-19 s’était exacerbée au printemps et à l’été 2020 en raison du retard puis du retrait des kits de flux latéral commandés à Randox. Des problèmes d’approvisionnement ont été soulevés avec M. Hancock en avril et mai, avant le retrait éventuel de certains kits de test Randox en juin.

Néanmoins, M. Hancock a poursuivi en mai un engagement public qui était insoutenable et finalement non tenu, ont déclaré des responsables. Un responsable a affirmé que M. Hancock avait exercé une pression supplémentaire sur le personnel parce qu’il avait » trop promis » en public et lors des réunions du cabinet.

Liz Kendall, ministre fantôme travailliste des Affaires sociales, a déclaré: « Il est préoccupant que l’ancien secrétaire à la Santé ait fait des promesses de soins aux résidents et aux familles des foyers qui allaient à l’encontre de l’avis de ses propres experts en santé. »

Elle a ajouté : « Lorsque le gouvernement lance enfin son enquête publique sur sa gestion de la pandémie de coronavirus, il doit être absolument clair sur les conseils que le ministre a reçus et quand. Les familles de proches décédés dans des maisons de soins méritent de connaître la vérité. »

Randox, qui a remporté un contrat de 133 millions de livres sterling pour la livraison de kits, devait être l’un des principaux fournisseurs de kits de test pour les maisons de soins et dans d’autres établissements de soins de santé, y compris les hôpitaux, ont déclaré des responsables. Une dépendance excessive à l’égard de la société a directement contribué au retard dans la mise en place de tests réguliers dans les maisons de soins, ont-ils ajouté.

En juillet 2020, quelque 750 000 kits de test de Randox ont dû être rappelés après avoir découvert qu’ils contenaient des écouvillons non stériles. Son contrat initial pour les kits de test en mars et une nouvelle prolongation de six mois de ce contact ont été attribués sans processus concurrentiel.

Le professeur Martin Green, directeur général de Care England, a déclaré que « dès le début », son corps avait « appelé à ce que les soins sociaux pour adultes soient placés au premier plan du plan de test du gouvernement ». Il a ajouté que les tests, la vaccination et les EPI continuent de soutenir la sauvegarde du secteur.

La description par les autorités d’une promesse impossible intervient après que l’ancien assistant de Downing Street, Dominic Cummings, a déclaré aux députés que M. Hancock avait menti au sujet du test des patients hospitalisés avant leur sortie dans les maisons de soins. M. Hancock a nié avec véhémence avoir menti à ce sujet.

Il a également été rapporté que le Premier ministre avait qualifié l’ancien secrétaire à la Santé de « désespérant » dans un message WhatsApp.