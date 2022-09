Han Lay : la reine de beauté du Myanmar quitte la Thaïlande pour le Canada

Une reine de beauté du Myanmar qui s’est réfugiée en Thaïlande après avoir critiqué la junte militaire au pouvoir dans son pays d’origine a quitté Bangkok pour le Canada où elle devrait demander l’asile.

Han Lay, 23 ans, a attiré l’attention internationale avec un discours émouvant lors de la finale du concours Miss Grand International Myanmar en 2021 lorsqu’elle a brandi une banderole avec les mots “Priez pour le Myanmar” pour sensibiliser aux atrocités des droits de l’homme commises par les responsables de la junte .

Elle a reçu des menaces de mort après le discours et a décidé de ne pas rentrer chez elle après le concours, qui s’est tenu en Thaïlande.

Cependant, elle avait semblé faire face à la menace d’expulsion après son retour en Thaïlande mercredi dernier après un voyage au Vietnam. Elle a été arrêtée par des fonctionnaires de l’aéroport international Suvarnabhumi de Bangkok qui ont déclaré avoir découvert un problème avec son passeport et depuis lors, elle était dans les limbes.

Publiant sur son compte Facebook officiel jeudi, Han Lay a déclaré qu’elle était arrivée au Canada et a remercié ses fans et les membres du public pour leur soutien. “Je suis arrivée en toute sécurité au Canada aujourd’hui”, a-t-elle écrit. “Un nouveau chapitre et une nouvelle vie – je ferai de mon mieux pour aider mon pays bien-aimé le Myanmar et son peuple autant que possible.”

Elle avait précédemment déclaré à CNN qu’elle souhaitait demander l’asile politique au Canada alors qu’elle souhaitait rester en Thaïlande.

“Han Lay a été victime d’un acte politique délibéré de la junte visant à la rendre apatride lorsqu’elle est rentrée du Vietnam en Thaïlande la semaine dernière”, a déclaré Phil Robertson, directeur adjoint de Human Rights Watch pour l’Asie, ajoutant que ce n’était “pas la première fois” les responsables de la junte avaient “militarisé” les passeports birmans.

“Il ne fait aucun doute que ce qui s’est passé était un piège pour tenter de forcer Han Lay à retourner au Myanmar, où elle aurait été immédiatement arrêtée, probablement maltraitée en détention et emprisonnée”, a ajouté Robertson.

La situation au Myanmar continue de se détériorer après le coup d’État militaire de 2021. Les violations des droits de l’homme restent monnaie courante, selon des groupes de défense des droits, et les exécutions par l’État ont repris alors que le conflit fait rage à travers le pays.

Des millions de personnes continuent de résister à la junte au pouvoir dirigée par Min Aung Hlaing, qui a tué des centaines de manifestants pro-démocratie et enfermé la dirigeante démocratiquement élue du pays, Aung San Suu Kyi.