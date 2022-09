Han Lay : la reine de beauté du Myanmar qui a décrié la junte demande l’asile au Canada

Thaw Nandar Aung, également connue sous le nom de Han Lay, a atterri à Toronto et a déclaré qu’elle allait vivre à l’Île-du-Prince-Édouard, une province au large de la côte atlantique du Canada, a rapporté Reuters. Son statut n’était pas clair, mais Han Lay, 23 ans, a déclaré à Radio Free Asia qu’elle avait obtenu l’autorisation de rester avec l’aide de responsables canadiens et de l’agence des Nations Unies pour les réfugiés.

“Tout s’est passé si vite et je n’ai que quelques vêtements”, a-t-elle déclaré au diffuseur avant de partir pour le Canada. Mais, dit-elle, « J’ai parlé pour le Myanmar partout où je vais. Puisque le Canada est un endroit sûr pour moi, j’aurai plus d’occasions de m’exprimer sur la question.

A l’époque, la junte, connue sous le nom de Tatmadaw, venait de prendre le pouvoir et les manifestations anti-militaires faisaient rage. L’armée et la police ont affronté les manifestants avec une force meurtrière. Lors d’une journée particulièrement sanglante, le 27 mars, les forces de sécurité ont tué plus de 160 manifestants.