Han Dong dit qu’il a rencontré le gouvernement et attend de savoir s’il peut rejoindre le caucus

Han Dong — le député qui a quitté le caucus libéral pour lutter contre les allégations selon lesquelles il s’est mêlé à la détention de deux Canadiens — dit avoir rencontré le ministre de la Sécurité publique Dominic LeBlanc la semaine dernière et attend de savoir s’il pourra rejoindre le caucus libéral. .

Dong a déclaré que LeBlanc lui avait dit qu’il parlerait avec le premier ministre.

« J’espère rejoindre le caucus le plus tôt possible », a déclaré le député indépendant à CBC News.

Dong, un député de la région de Toronto, a annoncé fin mars qu’il siégerait en tant qu’indépendant après que Global News a publié un rapport alléguant qu’il avait conseillé à un haut diplomate chinois en février 2021 que Pékin devrait attendre pour libérer Michael Kovrig et Michael Spavor, les deux Les Canadiens étaient alors détenus par la Chine.

L’ancien rapporteur spécial sur l’ingérence étrangère, David Johnston, a enquêté sur cette allégation et a conclu dans un rapport publié en mai que l’allégation était « fausse ».

LeBlanc a déclaré qu’il examinait la situation en interne. Plus tôt ce mois-ci, il a déclaré qu’il ferait une recommandation « au bon moment ».

Le cabinet du ministre a déclaré qu’il aurait davantage à dire en temps voulu.

REGARDER | Ottawa lance une enquête publique sur l’ingérence étrangère

Ottawa lance une enquête publique sur l’ingérence soutenue par Pékin La juge Marie-Josée Hogue dirigera une enquête publique sur les opérations d’ingérence étrangère ciblant les deux dernières élections fédérales canadiennes. Pouvoir et politique s’entretient avec le ministre de la Sécurité publique Dominic LeBlanc, le leader parlementaire du NPD Peter Julian et le porte-parole du Bloc québécois en matière de justice, Rhéal Fortin.

Le rapport de Johnston révèle également que des « irrégularités » ont été observées dans la nomination de Dong aux libéraux fédéraux en 2019 et cite des « soupçons fondés selon lesquels les irrégularités étaient liées au consulat de la RPC à Toronto, avec lequel M. Dong entretient des relations ».

Mais Johnston, qui a démissionné de son poste de rapporteur, a écrit qu’il n’avait trouvé aucune preuve que Dong était au courant de l’implication possible de la Chine dans sa nomination.

En avril, Dong a intenté une action en diffamation de 15 millions de dollars contre Global News et sa société mère, Corus Entertainment.

« Je ne peux pas parler du litige parce qu’il est devant le tribunal, mais ce que je peux dire, c’est qu’il est en phase de découverte et j’ai hâte de blanchir mon nom une fois pour toutes pendant le procès », a récemment déclaré Dong.

Dans un communiqué publié en mars, Global News a déclaré qu’il « est régi par un ensemble rigoureux de principes et de pratiques journalistiques, et nous sommes très conscients de l’intérêt public et de la responsabilité juridique de cet important reportage responsable ».