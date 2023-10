Hamza Yassin, le vainqueur strict, révèle un truc secret de caméra utilisé par les émissions sur la faune pour gagner la sympathie des téléspectateurs

Le gagnant STRICTEMENT, Hamza Yassin, affirme que la vie sauvage montre de fausses scènes de bébés animaux en danger pour gagner la sympathie des téléspectateurs.

Le caméraman animalier de 33 ans, qui a remporté le spectacle de danse de la BBC en 2022, a déclaré que certains plans étaient recadrés d’une certaine manière pour créer un drame.

Hamza Yassin affirme que la faune montre de fausses scènes de bébés animaux en danger pour gagner la sympathie des téléspectateurs

L'équipe Planet Earth III de la BBC a admis avoir enfreint les règles non officielles de non-intervention dans le prochain documentaire

Il a déclaré : « Le nombre de fois où nous filmons une famille de guépards, et elle a trois bébés, et nous zoomons légèrement et recadrons le dernier bébé.

« Ensuite, vous amenez un lion et le lion fait ‘Grr’ et vous pensez : ‘Oh, le lion a tué le bébé !’.

« Et puis, cinq minutes de drame, et nous faisons un zoom arrière et puis vous dites : « Ah, c’est une histoire heureuse ».

« Non. Cela ne s’est pas produit. Nous dramatisons ce que nous voyons.

Mais il a déclaré au public du Cheltenham Literature Festival que ses collègues souhaitaient que les téléspectateurs « deviennent émus » face aux menaces qui pèsent sur le monde naturel et « espérons-le, fassent quelque chose ».

Il a ajouté : « Je veux dire la vérité.

«Je veux dire ce qui se passe dans notre monde.»

Pendant ce temps, l’équipe du documentaire Planet Earth III de la BBC a admis avoir enfreint les règles officieuses de non-intervention en sauvant des tortues piégées dans un filet.

Le producteur de la série, Matt Brandon, a déclaré que « les règles changent » en raison du changement climatique affectant les animaux dans leur habitat naturel.

Il a ajouté : « Ils ont trouvé de nombreuses tortues piégées dans des filets et il n’y avait aucun moyen pour ces tortues de survivre, et ils sont intervenus et les ont libérées. »