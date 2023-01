Hamza Yassin de Strictly s’endette de 55 000 £ malgré sa victoire

HAMZA Yassin devra tirer profit de sa victoire à Strictly Come Dancing après une perte de plus de cinquante mille.

De nouvelles données financières ont révélé que le caméraman de la BBC avait encore glissé dans le rouge l’année dernière.

Entailler une perte à cinq chiffres dans la société privée Hamza Yassin Film and Photography.

Son déficit continu pour 2022, 16 787 £ de plus qu’en 2021, est antérieur à la victoire de la star dans Strictly Come Dancing.

Déposés à la Companies House et signés par Hamza hier, les chiffres couvraient l’année se terminant le 30 avril 2022.

Les comptes ne sont pas audités, ne comportent que trois pages et ne font pas état du chiffre d’affaires ni des paiements de salaire, bien qu’un membre du personnel soit signalé comme étant employé.

Les références en petits caractères aux « prêts aux administrateurs » et aux « garanties accordées par la société au nom des administrateurs » – sous la page du bilan énonçant ses résultats.

Il s’agit de la huitième série de chiffres pour l’entreprise – qui a commencé ses activités en 2017.

La société a toujours été dans le rouge, son dernier déficit étant le plus élevé à ce jour, avec des pertes précédentes signalées à 27 707 £ en 2020 et 38 819 £ en 2021.

Hamza a créé son entreprise en 2014 et est basée à Camden, Londres.

La star est le seul administrateur et l’unique actionnaire et c’est le seul poste d’administrateur répertorié pour lui à la Companies House.

Il a été dit que le documentaire sur la nature

Après avoir gagné en popularité et remporté le trophée Strictly avec sa partenaire de danse Jowita Przystal, des initiés ont déclaré que le succès de Hamza signifiait qu’il pourrait suivre les traces de l’historien de la nature Sir David Attenborough.

Un initié de la télévision a expliqué pendant qu’il était dans l’émission: «Il a fait sensation sur Strictly cette année, passant d’un inconnu virtuel à devenir un grand favori parmi les téléspectateurs et les juges.

“C’est pourquoi il a toujours été près du sommet du tableau de bord chaque semaine et n’a jamais été dans le dance-off.

“Mais sa popularité est autant liée à sa personnalité et à son humilité qu’à toute autre chose – et c’est ce que les patrons souhaitent développer davantage.”

L’ancien étudiant en zoologie et en conservation a déjà surmonté l’itinérance et une lutte contre la dyslexie et a depuis décroché des rôles de présentation sur Countryfile et Animal Park.

Hamza est également bien connu pour son rôle de Ranger Hamza dans l’émission Let’s Go For A Walk de ses CBeebies.

