Hamza Yassin de Strictly se fait piétiner le dos par son partenaire Jowita lors de la dernière séance d’entraînement avant la finale

La star de STRICTLY Come Dancing, Hamza Yassin, s’est retrouvée dans une position plutôt compromettante alors qu’il répétait pour la grande finale de l’émission.

Il a impressionné par ses mouvements tout au long de la compétition de danse de la BBC et lui et sa partenaire Jowita Przystal espèrent être couronnés Strictly champions et soulever le trophée Glitterball ce week-end.

Instagram

Jowita a piétiné le dos de Hamza[/caption]

Instagram

Hamza a assuré aux fans qu’il allait bien dans le clip[/caption]

Il semble que Hamza ait opté pour une façon plutôt particulière de se réchauffer et de se mettre en forme avant une longue journée de répétitions de danse.

Dans un clip partagé sur son histoire Instagram, Hamza pouvait être vu se faire piétiner le dos par son partenaire professionnel Jowita.

On pouvait entendre Hamza dire à la caméra: “Je suis très à l’aise, oui, je suis très à l’aise.”

On pouvait voir la danseuse Jowita rouler ses pieds autour du centre du dos du caméraman de la faune, pour appliquer une légère pression et vraisemblablement soulager la douleur.

Le couple a confirmé qu’il s’agissait de leur dernière séance d’entraînement dans un clip de suivi où Hamza a admis que l’expérience avait été “un voyage absolument incroyable”.

Hamza s’est tourné vers son partenaire et lui a dit : “Je l’ai toujours dit, tu es absolument incroyable.”

Cela vient alors que les grands favoris pour gagner le concours ont révélé sur It Takes Two ce soir qu’ils joueront à nouveau la salsa de la semaine 4 dans leur finale.

Ils ont dit à l’animatrice de l’émission, Janette Manrara, que la danse avait été demandée par les juges de l’émission.

La danse est actuellement la danse la plus regardée de la série sur la chaîne YouTube officielle de l’émission, avec un peu moins de 900 000 vues.

Le couple a également révélé qu’ils avaient choisi d’exécuter à nouveau le choix de leur couple avec leur showdance final dans le but de finalement remporter un score complet de 40 de la part des juges.

Instagram

Jowita avait un sourire sur son visage[/caption]

Bbc

Hamza et Jowita sont apparus sur It Takes Two pour discuter de la finale[/caption]