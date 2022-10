Hamza Yassin de Strictly révèle la raison surprenante pour laquelle il ne s’est pas fait couper les cheveux depuis 17 ANS

HAMZA Yassin a expliqué pourquoi il ne s’est pas coupé les cheveux depuis plus de 17 ans.

Le présentateur de la faune a épaté le public sur Strictly Come Dancing avec ses longues dreadlocks étant souvent au centre de l’écran.

La star a admis que cela faisait 17 ans qu’il avait perdu ses longues mèches et a expliqué à This Morning d’ITV la raison de sa décision.

Il a dit: «Je me souviens, ma mère avait l’habitude de m’asseoir, moi, mon frère et mon père, et de nous donner le numéro deux tout le temps.

«Je viens de me rebeller un an, je me dis:« J’ai fini ». Et c’était tout !”

Malgré cela, Hamza a admis qu’il avait parfois coupé ses mèches au fil des ans uniquement pour des raisons pratiques.

Il a déclaré à Good Morning Britain: “Il y a eu des morceaux qui ont [been] coupé parce que j’étais dans l’Arctique et qu’il a trempé dans un peu d’huile moteur, donc il sera coupé de temps en temps.

“Mes cheveux font partie de moi et Jowita est assez gentille pour les supporter à l’entraînement.”

Cela vient après que Hamza se soit ouvert sur certaines des luttes auxquelles il a été confronté dans sa vie.

Il a surmonté l’itinérance, la dyslexie et le racisme pour suivre les traces de son idole Sir David Attenborough.





Hamza a vécu dans sa voiture pendant un an, utilisant un centre communautaire voisin pour laver ses vêtements.

Après cela, il a vécu dans des maisons de vacances avant d’économiser suffisamment d’argent pour acheter sa propre maison.

Hamza a déclaré que les habitants l’ont accueilli “à deux mille pour cent” et sont souvent désireux de lui parler des observations d’aigles royaux et de cerfs rouges.

Dans une interview en 2020, il a déclaré: «Je suis la seule personne noire de toute la péninsule et de la majeure partie de la côte ouest.

“Même les gens des îles voisines savent qui je suis.”

