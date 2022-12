Hamza Yassin de Strictly révèle 17 mots qu’il chuchote à Jowita avant les routines qui les ont propulsés en finale

HAMZA Yassin a révélé les mots qu’il chuchote à Jowita Przystal avant les routines live qui les ont catapultés vers la finale de Strictly Come Dancing.

Le présentateur de la faune, 32 ans, a déclaré qu’il avait intégré la phrase à son rituel de routine chaque semaine tout au long de la série.

Hamza Yassin et Jowita Przystal ont atteint la finale de Strictly Come Dancing[/caption]

Il a déclaré: «La main sur le cœur, chaque semaine, nous nous tenons ensemble lors de la présentation des résultats et je lui murmure à l’oreille:« Merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait.

« Je suis prêt pour la danse. Nous y voilà.”

Bien que Hamza ait clarifié ses commentaires parce que le caméraman n’a en fait jamais été dans la danse.

Il a ajouté qu’il esquivait le fond chaque semaine: “Je ne pensais pas que cela arriverait un jour, encore moins que nous étions en finale.”

Hamza est alors devenu en larmes lorsque Jowita lui a dit: «Je vis mon rêve et être associé à Hamza est simplement la meilleure chose qui puisse m’arriver.

« Au début de l’année, j’ai reçu un calendrier qui disait : 2022, il est temps de briller.

“Cela signifiait beaucoup et maintenant c’est devenu réalité.”

Se tournant vers son partenaire de danse, elle a poursuivi: “Merci Hamza parce que tu m’as laissé briller cette année.”

Hamza a dominé le classement avec Jowita lors de la demi-finale en direct dimanche.

Il est prêt à se battre pour le trophée Glitterball avec son trio de danses, mettant en vedette une routine choisie par les juges de la salsa en Équateur par Sash! mettant en vedette Rodriguez.

Il interprétera également son choix de couple et celui de Jowita sur Jerusalema Remix de Master KG avec Burna Boy et Nomcebo Zikode, ainsi qu’un spectacle de danse sur Let’s Face The Music And Dance d’Irving Berlin.

Molly, 22 ans, et son partenaire Gu interpréteront un pas rapide sur Love On Top de Beyonce comme choix de leurs juges, leur rumba sur All The Man That I Need de Whitney Houston comme leur favori et termineront par un spectacle de danse sur un mélange de Kiss et 1999 – tous deux de Prince.

Cette fois, le jury composé d’Anton Du Beke, de Craig Revel Horwood, de Motsi Mabuse et de la juge en chef Shirley Ballas offrira leurs commentaires et leurs notes comme guide pour chacune des performances.

Le public décide ensuite qui recevra le trophée convoité de la balle scintillante pour 2022.

Le concours de l’année dernière a vu Rose Ayling-Ellis et Giovanni Pernice couronnés les gagnants du concours.

Strictly Come Dancing: The Final sera diffusé en direct samedi à 19h15, sur BBC One et BBC iPlayer.