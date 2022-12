Hamza Yassin de Strictly fond en larmes alors qu’il atteint la finale avec Jowita Przystał

La star de STRICTEMENT Come Dancing, Hamza Yassin, a fondu en larmes ce soir en découvrant qu’il avait atteint la finale.

Le caméraman, 32 ans, a rendu hommage à sa partenaire pro Jowita Przstal dans des scènes émouvantes.

La semaine prochaine, Hamza affrontera Fleur East et Vito Coppola, Molly Rainford et Carlos Gu, Helen Skelton et Gorka Marquez la semaine prochaine pour se battre pour soulever le trophée Glitterball.

Ceux qui regardent à la maison sont convaincus que Hamza gagnera la compétition et ils se sont précipités pour commenter à quel point il était un gars formidable, une personne écrivant : « Sa réaction montre à quel point Hamza est une âme incroyable et humble. Je l’adore.”

Un deuxième a ajouté : « J’aime, j’aime, j’aime Hamza ! Juste un mec adorable et un super danseur ! #Strictement.”

Alors qu’un troisième a déclaré: “Hamza est littéralement l’homme le plus charmant de tous les temps. Je suis TELLEMENT heureux qu’il ait participé à la série. Je suis tellement heureux que nous ayons appris à le connaître. JE L’AIME #strictement.”