Hamza Yassin de Strictly dans un plan secret qui lui rapportera un gros boulot après la finale

HAMZA Yassin passera d’un présentateur peu connu à une mégastar de la télévision après Strictly Come Dancing de cette année.

Même si lui et sa partenaire de danse Jowita Przystal ratent le trophée tant convoité du Glitterball, Hamza est déjà un gagnant.

Le présentateur de la faune Hamza Yassin a été créé pour devenir une grande star de la BBC[/caption]

Le Sun a révélé le mois dernier que Hamza avait sa propre émission sur la nature alors que les patrons profitaient de sa popularité.

Et maintenant, les producteurs sont déterminés à faire de lui le prochain David Attenborough – qui est l’un des meilleurs revenus de Beeb et vaut 25 millions de livres sterling.

Une source proche de la star a déclaré: “Certains des patrons de la BBC savaient que lorsque Hamza a été révélé dans la programmation Strictly, peu de téléspectateurs fidèles à l’émission sauraient qui il était, mais ils savaient juste qu’il mettrait fin à la série le plus. aimé de tous les candidats.

“Le faire participer à la série était la clé de leur fin de partie, ce qui fait de lui un autre David Attenborough.”

La source a ajouté au Daily Mail : « Strictly est récemment devenu une machine qui élève les talents que la BBC veut transformer en stars.

“Et ils sont absolument ravis que cela ait porté ses fruits.”

La star célibataire, qui a déménagé au Royaume-Uni à l’âge de huit ans avec ses parents, a présenté une série d’émissions liées à la nature pour la BBC et Channel 4, notamment Animal Park et Scotland: Escape to the Wilderness.

Hamza a un diplôme en zoologie avec conservation, et une maîtrise en photographie biologique, et une maison dans les Highlands écossais où il peut être aussi proche que possible de la nature.

Il a travaillé sur des émissions animées par Sir David mais n’a pas encore rencontré le trésor national.

Quatre couples – Fleur East et Vito Coppola, Hamza et Jowita Przystal, Molly Rainford et Carlos Gu, et Helen Skelton et Gorka Marquez – espèrent soulever le trophée Glitterball dans la 20e série du spectacle de danse des célébrités.

Chacun des finalistes a dominé le classement Strictly à un moment donné – Hamza cinq fois, Fleur et Helen deux fois et Molly une fois – et se battra pour remporter le plus de votes du public samedi soir.

Hamza est prêt à se battre pour le trophée Glitterball avec son trio de danses, mettant en vedette une routine choisie par les juges de la salsa en Équateur par Sash! mettant en vedette Rodriguez.

Il interprétera également son choix de couple et celui de Jowita sur Jerusalema Remix de Master KG avec Burna Boy et Nomcebo Zikode, ainsi qu’un spectacle de danse sur Let’s Face The Music And Dance d’Irving Berlin.

Strictly Come Dancing: The Final sera diffusé en direct samedi à 19h15, sur BBC One et BBC iPlayer.

Photographe Alex Board BBC NHU

Sir David Attenborough en tournage au Kenya[/caption]