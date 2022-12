Hamza Yassin de Strictly a battu toutes les autres stars même s’il ne gagne pas ce soir, révèlent les experts

Les EXPERTS ont déclaré que la star de Strictly Come Dancing Hamza Yassin a battu toutes les autres stars – même s’il ne remporte pas la compétition.

Le caméraman de la faune a de quoi se réjouir, après avoir gagné le plus grand nombre de followers sur Instagram depuis le début de l’émission.

Bbc

Hamza est déjà un gagnant selon les experts des médias sociaux[/caption]

Pennsylvanie

La star est sur le point de se produire dans la finale de Strictly ce soir[/caption]

Le favori des fans, Hamza, 32 ans, rejoindra ce soir son partenaire de danse professionnel Jowita Przystał sur la piste de danse BBC One pour la finale.

Cependant, bien que les téléspectateurs à la maison le soutiennent pour gagner, les experts ont révélé qu’il était toujours un gagnant sans le trophée Glitterball.

Le présentateur de télévision pour enfants Hamza avait un réseau social très modeste avant la compétition, mais ses fans ont augmenté de 205 % pendant l’émission.

Dans les recherches menées par des experts de JohnSlots, il a été révélé que Hamza a connu la plus forte augmentation de suivi grâce à Strictly.

Le caméraman compte désormais 128 000 abonnés, qui ont suivi son parcours Strictly Come Dancing.

Hamza et Jowita, 28 ans, tiennent souvent leurs fans au courant des coulisses de leur entraînement chaque semaine sur Instagram.

Cela vient après qu’il a été révélé que Hamza devait jouer un rôle à la télévision après la finale de Strictly Come Dancing ce soir.

Le Sun a révélé le mois dernier que Hamza avait sa propre émission sur la nature alors que les patrons profitaient de sa popularité.

Les producteurs sont déterminés à faire de lui le prochain David Attenborough – qui est l’un des meilleurs revenus de Beeb et vaut 25 millions de livres sterling.

Une source proche de la star a déclaré: “Certains des patrons de la BBC savaient que lorsque Hamza a été révélé dans la programmation Strictly, peu de téléspectateurs fidèles à l’émission sauraient qui il était, mais ils savaient juste qu’il mettrait fin à la série le plus. aimé de tous les candidats.

“Le faire participer à la série était la clé de leur fin de partie, ce qui fait de lui un autre David Attenborough.”

La source a ajouté au Daily Mail : « Strictly est récemment devenu une machine qui élève les talents que la BBC veut transformer en stars.

“Et ils sont absolument ravis que cela ait porté ses fruits.”

La star célibataire, qui a déménagé au Royaume-Uni à l’âge de huit ans avec ses parents, a présenté une série d’émissions liées à la nature pour la BBC et Channel 4, notamment Animal Park et Scotland: Escape to the Wilderness.

Hamza a un diplôme en zoologie avec conservation, et une maîtrise en photographie biologique, et une maison dans les Highlands écossais où il peut être aussi proche que possible de la nature.

Il a travaillé sur des émissions animées par Sir David mais n’a pas encore rencontré le trésor national.

Strictly Come Dancing: The Final sera diffusé en direct samedi à 19h15, sur BBC One et BBC iPlayer