Hamza de Strictly s’apprête à GAGNER le spectacle après avoir époustouflé la salsa, réclament des bookmakers

La star de STRICTLY Come Dancing, Hamza Yassin, est sur le point de GAGNER le spectacle cette année après sa salsa époustouflante, ont affirmé les bookmakers.

Le caméraman écossais de la faune – qui est surtout connu pour son apparition dans l’émission Let’s Go For A Walk de CBeebies – a séduit le public avec ses mouvements dans les récents épisodes du concours BBC One.

Hamza serait le favori des bookmakers pour gagner

Il a interprété une salsa impressionnante qui a séduit le public

Hamza, 32 ans, est associé à Jowita Przystal sur Strictly Come Dancing et a travaillé dur sur leurs trois routines jusqu’à présent.

BetVictor a soutenu que le présentateur de télévision serait le grand gagnant avec une énorme cote de 9/4 après sa dernière danse.

Le porte-parole du site de paris, Sam Boswell, a expliqué: «Will Mellor (10/3) a dominé les cotes en tant que favori, mais maintenant Hamza Yassin le dépasse en tant que nouveau favori pour gagner Strictly.

«À un moment donné samedi, Hamza a dérivé jusqu’à 12/1, et maintenant ses chances ont été réduites à 9/4 pour remporter le trophée Glitterball.

“La performance de Hamza en Samba l’a vu bien en tête du classement, marquant un total de 39 – à seulement un point d’un score parfait et le score le plus élevé de la compétition à ce jour.

“C’est une nette amélioration par rapport à sa danse de la troisième semaine, qui l’a vu à la 10e place avec 25 points.”

Cela vient après que Hamza de Strictly ait révélé qu’il avait déjà perdu une PIERRE après des séances d’entraînement brutales de neuf heures par jour.

Le couple passe des heures à s’entraîner, et maintenant Hamza, 32 ans, a révélé comment les longues séances d’entraînement l’ont déjà vu perdre une quantité importante de poids.





Il a déclaré à BBC Radio Scotland: “J’ai déjà perdu beaucoup de poids, environ 6,5 kg [one stone]ce qui est vraiment du jamais vu.

«Mais si vous vous entraînez neuf heures par jour, vous obtenez en quelque sorte cela. C’est dur. Tout juste des douleurs et des douleurs.

“Avec le Foxtrot, j’avais mal aux genoux, puis c’était mes genoux et le bas du dos pour le Jive, et cette semaine c’est une danse difficile [the Salsa].”

Il a poursuivi: “Ces gars [the pros] le font depuis 12 à 15 ans et nous devons atteindre leurs normes en quatre jours.

«Nous n’atteindrons jamais leurs normes, mais nous devons encore apprendre les bases et faire un spectacle, le jouer et le livrer un samedi. C’est un peu fou, mais je l’apprécie absolument.

Hamza a également expliqué comment Jowita doit «tout mettre en œuvre» pour retrouver son énergie lorsqu’il commence à faiblir quotidiennement pendant les répétitions.

Il a déclaré: «Cela devient parfois difficile. Les niveaux de forme physique de Jowita sont hors de ce monde, mais vers trois ou quatre heures, je faiblis, alors elle doit tout mettre en œuvre pour me redonner de l’énergie.

« C’est un peu comme l’école. Tu es coincé dans un studio à écouter la même chanson un million de fois et tu essaies de faire les pas et tout.

« Mais c’est agréable, car si vous avez un bon partenaire, le temps passe vite. Certains jours, nous regardons l’horloge et nous n’avons même pas déjeuné et je dis, ‘Wow, maintenant je comprends pourquoi j’ai faim.’

“Mais j’aime chaque instant avec Jowita. C’est une très, très bonne enseignante, et elle est compréhensive et attentionnée.