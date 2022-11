Hamza de Strictly révèle la raison déchirante pour laquelle il est célibataire

La star de STRICTLY Come Dancing, Hamza, a révélé la raison déchirante pour laquelle il est célibataire après avoir conquis le pays.

Le caméraman et présentateur de télévision a séduit le public – et les juges du concours BBC One – avec ses mouvements de danse ces derniers temps.

Hamza a révélé qu’il est toujours célibataire parce qu’il vit loin[/caption]

Les fans ont commenté sa chimie avec Jowita[/caption]

Cependant, malgré ses hordes de fans adorateurs, Hamza, 32 ans, a révélé qu’il était resté célibataire – et pour une raison déchirante.

La star de la télévision a parlé de vivre dans une région éloignée de l’Écosse – avec la ville commerçante la plus proche à deux heures et demie.

Hamza a déclaré au Guardian qu’il avait “eu du mal” à rencontrer quelqu’un alors qu’il vivait si éloigné, ainsi que ses déplacements professionnels.

“Mon travail ne permet pas vraiment une relation”, a-t-il déclaré. “Comment pouvez-vous maintenir une relation, comme: ‘Je t’envoie un message texte à partir d’un téléphone satellite, parce que je suis dans l’Arctique pendant deux mois.’

“C’est plus un problème de travail plutôt qu’un lieu, même si le lieu y ajoute définitivement.”

Lorsqu’on lui a demandé s’il utiliserait une application de rencontres, Hamza a plaisanté en disant qu’il devrait “régler le filet à 150 milles”.

“Je me sens isolé probablement un jour par an quand je passe juste une journée creuse”, a-t-il conclu en parlant de vivre dans un endroit isolé.

Cela vient après que les fans de Strictly aient déclaré qu’ils pouvaient repérer une chimie brûlante à l’écran entre Hamza et son partenaire de danse Jowita Pryzstal.





La vidéaste animalière d’origine soudanaise a rendu hommage à la danseuse polonaise Jowita, 28 ans, en l’appelant “ma reine” sur Instagram.

Il a écrit : « Jowita ; vous êtes une femme forte, magnifique et intrépide et tous les éloges devraient vraiment vous être adressés. Tu es unique.”

S’exprimant la semaine dernière, Hamza a révélé que de nombreuses femmes lui envoyaient des messages en ligne après sa performance Strictly.

Il a dit: “Je reçois des gens qui disent qu’ils me déclarent leur amour à coup sûr.”

Cependant, il a insisté sur le fait qu’il était trop occupé pour l’amour.

Il a déclaré: “Je n’ai pas le temps et parce que ma vie n’est pas propice à vraiment avoir une relation et pour être honnête, je me concentre uniquement sur les étapes.

« En fait, je rêve de marches. Je vais me coucher et je me réveille et j’envoie un texto à Jowita pour lui dire que j’ai rêvé de toute notre routine.