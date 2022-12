Hamza de Strictly dit que le spectacle est “plus effrayant que d’être chargé par un lion” avant la finale

Hamza Yassin de STRICTLY Come Dancing dit qu’il pense que le spectacle est “plus effrayant que d’être chargé par un lion”.

Le caméraman de la BBC a travaillé avec certains des animaux les plus dangereux du monde, mais a insisté sur le fait que c’était un jeu d’enfant par rapport à la piste de danse.

Pennsylvanie

Hamaza Yassin espère vivre le Strictly Glitterball ce week-end[/caption]

Dans une interview exclusive avant la finale de ce week-end, Hamza a déclaré : « Si vous me mettez devant un lion, chargeant sur moi, avec une caméra. Je suis comme, ‘Cool.’

«Je sais ce que cela va faire, je suis confiant là-bas. Alors qu’ici, je porte des vêtements que je ne porterais jamais normalement, faisant des choses que je ne ferais jamais normalement.

« Je n’entends pas la musique, je ressens la musique.

“La confiance est une chose difficile mais je sens que ma dyslexie m’aide.”

Il a ajouté: “Chaque semaine est une nouvelle danse et vous avez l’impression d’être de retour à la case départ.

“Vous apprenez une prise différente ou un sentiment différent et pour certains d’entre eux, vous devez agir.

“Je suis certainement hors de ma zone de confort.”

Bien qu’il puisse lutter avec sa confiance en soi sur la piste de danse, Hamza a déclaré que sa participation au spectacle de danse de la BBC avait fait des merveilles pour sa santé physique.

Il a expliqué : « J’ai perdu plus d’une pierre et demie. Mes pieds ne me font plus mal.

« Je vois des parties du corps en train d’être définies. Je me sens tellement plus heureux, en meilleure forme et en meilleure santé et j’espère que je pourrai continuer, ce serait incroyable si je le pouvais

“J’ai perdu quatre ou cinq pouces sur ma taille, ce qui est juste fou.

“Ce costume était fait sur mesure au début et maintenant j’ai besoin d’une ceinture pour le garder.”

Il concourra pour le trophée Glitterball ce week-end aux côtés de sa partenaire professionnelle Jowita Przystal.

Ensemble, le duo a remercié le public pour son soutien.

Il a dit: “Nous sommes tous les deux très reconnaissants.”

Jowita a ajouté: “C’est tellement agréable que les gens vous apprécient, vous et votre travail acharné et l’apprécient.

« Il vient d’un monde où il n’y avait pas de danse, c’est un caméraman.

“Donc, pour qu’il sorte, il est complètement sorti de sa zone de confort, il n’a jamais dansé de toute sa vie et maintenant les gens le voient comme un danseur.”

Hamza Yassine

Hamza a plus peur du dancefloor que de la faune dangereuse[/caption]