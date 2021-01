Hamza Choudhury est recherché par Newcastle – et devrait faire basculer la carrière de Matt Ritchie Toon pour la deuxième fois.

Steve Bruce a admis que Leicester City et l’ancien milieu de terrain anglais des moins de 21 ans étaient une cible avant la fermeture de la fenêtre de transfert.

Ritchie avait besoin de points de suture à la cheville à trois endroits, avait des lésions ligamentaires et était absent pendant quatre mois après un terrible tacle de Choudhury lors d’un match de la Coupe Carabao en août 2019.

Bruce a décrit le tacle comme exagéré et une «horreur», disant que Ritchie avait été laissé «en désordre».

Choudhury a riposté en soulignant que Bruce aimait lui-même les défis quand il était joueur.

Mais ce crachat est maintenant oublié alors que Newcastle poursuit Choudhury dans le but d’ajouter de l’énergie et des jambes à leur milieu de terrain central – avec Ritchie à la recherche d’un football régulier et prêt à revenir à la promotion de Bournemouth.

Bruce a confirmé: «Hamza? C’est quelqu’un que nous avons aimé. Je ne parlerai pas des joueurs de quelqu’un d’autre. C’est quelqu’un que nous aimons.

Lorsqu’on lui a demandé si Ritchie quitterait Bruce, a commenté: «Nous comprenons tous quelle est la situation de Matt.