Hamsa Nandini revient sur le plateau de tournage après avoir lutté contre le cancer du sein, dit “j’ai l’impression de renaître”

Mercredi, l’actrice Hamsa Nandini, atteinte d’un cancer du sein héréditaire, est revenue sur le plateau de tournage après un an. Elle est allée sur Instagram pour dire à ses fans qu’elle se sent comme une renaissance sur le plateau de tournage.

Partageant les photos dans un sari rouge, elle a écrit : « Sur le plateau de tournage et j’ai l’impression de renaître ! Célébrer mon anniversaire de la meilleure façon que je connaisse… devant la caméra, c’est là où je suis le plus vivant. Célébrer ce soir avec mes co-stars et mon équipe de tournage !! Oh .. comment j’ai raté ça. Cela n’aurait pas été possible sans l’amour et le soutien massifs de vous tous. Câlins et bisous. Yay! Je suis de retour (sic).





Inutile de dire que l’actrice est absolument magnifique sur les photos. Les internautes ont réagi à son message, et l’un d’eux a écrit: “Ce retour, vos combats méritent d’autant plus de force pour vous.” Le second a dit: “C’est sûr qu’elle l’a ratée à l’écran.” Le troisième a dit: “Yaaaaayyy ma reine est de retour, tu vas grésiller bébé @ihamsanandini beaucoup de chance d’amour et éclairer ton chemin.” Le quatrième a dit: “Omg !! C’est bon de vous revoir. J’espère que tu te sens beaucoup mieux. Le cinquième a dit: “C’est bon de vous revoir sur les plateaux, madame.” Le sixième a dit : « Plus de force et plus de pouvoir pour vous. Tout le meilleur pour la route à venir ! Vraiment inspirant! Vous êtes un combattant et une rockstar ! vous charges!

Plus tôt, tout en parlant du cancer et en partageant sa photo, elle a écrit: «Peu importe ce que la vie me réserve, peu importe à quel point cela peut sembler injuste, je refuse de jouer la victime. Je refuse d’être gouverné par la peur, le pessimisme et la négativité. Je refuse d’arrêter. Avec courage et amour, je vais aller de l’avant. Il y a 4 mois, j’ai senti une petite boule dans mon sein. À ce moment précis, j’ai su que ma vie ne serait plus jamais la même. Il y a 18 ans, j’avais perdu ma mère à cause d’une terrible maladie et j’avais depuis vécu sous son ombre noire. J’étais effrayé.”





Elle a ajouté: «En quelques heures, j’étais dans une clinique de mammographie pour faire vérifier la masse. On m’a demandé de rencontrer immédiatement un oncologue chirurgical qui a suggéré que j’avais besoin d’une biopsie. La biopsie a confirmé toutes mes craintes et on m’a diagnostiqué un carcinome invasif de grade III (cancer du sein). Après une pléthore de scanners et de tests, je suis entré courageusement dans le théâtre d’opération où ma tumeur a été retirée. À ce stade, les médecins ont confirmé qu’il n’y avait pas de propagation et j’ai eu la chance de l’avoir attrapé tôt. Une doublure argentée.

“Le soulagement a été de courte durée car j’ai été testé positif au BRCA1 (cancer du sein héréditaire). Cela signifie que j’ai une mutation génétique qui garantit presque que j’aurais 70 % de chance d’avoir un autre cancer du sein et 45 % de chance d’avoir un cancer de l’ovaire tout au long de ma vie. La seule façon d’atténuer le risque consiste à effectuer des interventions chirurgicales prophylactiques très poussées que je dois subir avant de pouvoir prétendre à la victoire. Actuellement, j’ai déjà subi 9 cycles de chimiothérapie avec 7 autres à faire », a-t-elle déclaré.