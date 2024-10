Hampton Roads évite en grande partie les problèmes de sécheresse auxquels sont confrontés d’autres régions de Virginie

Alors qu’une grande partie de l’État est en proie à une sécheresse depuis des mois, Hampton Roads a largement évité les problèmes liés aux faibles précipitations.

Le Département de la qualité de l’environnement de Virginie surveille les conditions de sécheresse et le Groupe de travail sur la surveillance de la sécheresse en Virginie émet des avertissements et des avis potentiels. Les précipitations à elles seules ne déterminent pas quelles zones recevront un avis, selon le VDEQ ; plusieurs facteurs tels que le débit des cours d’eau et les niveaux des eaux souterraines sont également utilisés.

Le rapport le plus récent sur l’état de la sécheresse, publié ce mois-ci, a révélé que les pluies de l’ouragan Helene ont apporté des améliorations au débit des cours d’eau et aux sols dans certaines parties de la Virginie soumises à des conditions de sécheresse plus graves. Les niveaux des eaux souterraines dans la plupart des États du Commonwealth sont restés bas, indique le rapport.

« DEQ travaille avec les gouvernements locaux, les réseaux publics d’eau et les utilisateurs de l’eau dans les zones touchées pour garantir que les plans et ordonnances de conservation et de réponse à la sécheresse sont suivis », indique un communiqué du VDEQ. « Tous les Virginiens sont encouragés à protéger les réserves d’eau en minimisant leur consommation, en surveillant les conditions de sécheresse et en détectant et réparant les fuites. »

Les données historiques des services météorologiques montrent que septembre et août n’ont été que légèrement plus secs que la moyenne sur 24 ans, d’environ 1 pouce et 2 pouces, respectivement. Cependant, le mois de juillet a été l’un des plus pluvieux depuis 2000. Cette année, Norfolk a reçu 10,68 pouces de pluie en juillet, juste en dessous du record de 10,89 établi en juillet 2004. Les totaux de pluie pour octobre ne sont pas encore disponibles, mais les prévisions pour la semaine prochaine ne prévoyons pas de pluie à Hampton Roads.

Quant à cet hiver, la National Oceanic and Atmospheric Administration prévoit qu’un phénomène météorologique La Niña pourrait avoir un effet, notamment sur les précipitations.

Un hiver typique de La Niña aux États-Unis apporte du froid et de la neige dans le nord-ouest et des conditions inhabituellement sèches dans la plupart des États du sud, selon le Climate Prediction Center. Le sud-est et le centre de l’Atlantique ont également tendance à connaître des températures supérieures à la moyenne lors d’un hiver La Niña. En moyenne, la région de Hampton Roads reçoit entre 2,9 et 3,5 pouces de pluie chaque mois pendant l’hiver.

« Localement, les prévisions prévoient des probabilités accrues d’un hiver plus chaud que la normale et proche de la normale ou plus sec que la normale pour la région », selon un rapport du National Weather Service de Wakefield. « Ces probabilités ne sont pas aussi élevées que dans les régions plus au sud. »

