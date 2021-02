Un groupe de travail gouvernemental a été lancé en septembre de l’année dernière dans le but « d’ouvrir le pont le plus rapidement possible », a déclaré M. Shapps.

Il a déclaré à l’époque qu’il y avait eu un « manque de leadership à Londres pour rouvrir ce pont vital ».

Helen Pennant-Rea, présidente du groupe des résidents de Hammersmith Bridge SOS, a déclaré que la «carte de la Saint-Valentin» était destinée à être «une façon amusante et divertissante d’attirer l’attention sur ce qui reste un problème grave».

Elle a déclaré: «C’est une grande honte que nous devions attirer davantage l’attention sur l’incapacité totale des politiciens de tous les partis à trouver une solution satisfaisante, à procéder au financement et aux travaux de réparation du pont Hammersmith.

« De plus, pour livrer le passage pour piétons temporaire dont le besoin est urgent. »

Hammersmith and Fulham Council, propriétaire du pont, a écrit une lettre au Premier ministre en août indiquant que le coût estimé pour le rendre sûr et «éviter une défaillance catastrophique potentielle» est de 46 millions de livres.