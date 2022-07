Hammerman USA organisera une rencontre de la Ligue des lanceurs le 6 août à Aurora – Shaw Local

Hammerman USA, un club sportif à but non lucratif organisé pour enseigner aux enfants défavorisés les épreuves d’athlétisme, y compris le lancer du marteau, organise son dernier événement de l’été le 6 août à Hammerman Field, 485 Crane Ave., Aurora.

La rencontre de la Ligue des lanceurs commence à 10 h avec le lancer du marteau et le lancer du poids, suivis du disque et du javelot.

Cinq compétitions sont disputées chaque été au lancer du poids, du disque, du lancer du marteau et du javelot. Les rencontres sont organisées sous la bannière de la Ligue des lanceurs et des points sont attribués dans chaque discipline pour les 1ère, 2ème et 3ème places pour les garçons et les filles. Les champions sont couronnés en fonction de l’accumulation totale de points gagnés lors des cinq compétitions, selon un communiqué de presse de Hammerman USA.

Les qualifiés d’État au lancer du poids et au disque rivaliseront avec le contingent des meilleurs lanceurs de Hammerman. Les rencontres de la Ligue des lanceurs sont devenues populaires auprès des athlètes en compétition dans différentes disciplines de lancer. La plupart des athlètes sont en âge de fréquenter l’école secondaire du Midwest et d’aussi loin que la Floride et l’Arizona, indique le communiqué.

Le public est invité à l’événement.