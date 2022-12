Hammer tombe sur Kanye West après avoir fait l’éloge d’Hitler et posté une croix gammée – National

Il n’y a plus de retour en arrière pour Kanye West maintenant, ont écrit des observateurs sur Twitter à la suite de son interview accablante avec le théoricien du complot Alex Jones jeudi après-midi.

Le rappeur controversé et candidat à la présidentielle américaine de 2024 fait face à une réprimande généralisée pour avoir épousé la haine antisémite sur le podcast Infowars de Jones, puis a doublé plus tard en tweetant une image d’une croix gammée dans l’étoile de David.

Cette dernière cascade a conduit le rappeur, qui a légalement changé son nom à Ye, à être suspendu de Twitter, bien que des voix influentes de la communauté juive canadienne disent que le mal a déjà été fait. Avant d’être retiré de la plateforme, Ye comptait plus de 30 millions d’abonnés sur Twitter, soit plus du double de la population juive estimée dans le monde.

Bernie Farber, président du Réseau anti-haine et ancien PDG du Congrès juif canadien, a averti que Ye normalisait dangereusement l’antisémitisme et que ses paroles pourraient entraîner une montée de la violence contre la communauté juive au Canada.

“L’antisémitisme a atteint des sommets si dangereux qu’en presque 40 ans de lutte contre l’antisémitisme, je n’ai jamais rien vu de tel”, a déclaré Farber à Global News.

“Je crois que nous allons voir, à la suite des actions haineuses de Kanye West, nous verrons des mots violents se transformer en actions violentes.”

Comment on est venu ici?

Même avant que Ye n’apparaisse sur le podcast InfoWars de Jones et n’illumine Internet en louant explicitement Hitler, il était déjà dans l’eau chaude à cause de nombreux commentaires antisémites qui ont conduit à une suspension préalable de Twitter et Instagram.

Le rappeur et créateur de mode a affirmé qu’il avait même perdu 2 milliards de dollars en un jour après que les marques Gap, Adidas et Balenciaga aient rompu leurs liens de partenariat avec lui lorsqu’il a répandu des tropes antisémites et de la haine en ligne et dans la presse. Au milieu du contrecoup, Ye a annoncé qu’il se présentait à la présidence des États-Unis en 2024 avec le suprémaciste blanc connu Nick Fuentes et le commentateur de droite Milo Yiannopoulos dans son équipe de campagne.

Ces événements ont préparé le terrain pour l’interview fatidique de Ye avec Jones jeudi après-midi, où il a tristement dit : “J’aime Hitler”.

Même Jones, qui doit actuellement des centaines de millions de dollars aux parents des victimes de Sandy Hook après avoir répandu une théorie du complot selon laquelle la fusillade de masse était un canular, a semblé surpris par les commentaires de Ye.

“Vous n’êtes pas un nazi, vous ne méritez pas d’être appelé comme ça et diabolisé”, a déclaré Jones, offrant au rappeur une couverture.

“Eh bien,” répondit Ye, “je vois aussi de bonnes choses à propos d’Hitler.” (Le rappeur, portant un masque facial noir complet, a également été rejoint par Fuentes au programme.)

“Les médias juifs nous ont donné l’impression que les nazis et Hitler n’ont jamais rien offert de valeur au monde”, a déclaré Ye à un moment de l’interview. “Mais [the Nazis] a fait de bonnes choses aussi. Nous devons arrêter de dissoudre les nazis tout le temps.

Des extraits des déclarations de Ye sont immédiatement devenus viraux sur les plateformes de médias sociaux, faisant passer ses commentaires haineux à encore plus d’yeux et d’oreilles, bien que la majorité de ceux qui ont réagi aient dénoncé le rappeur.

Plus tard jeudi, Ye est allé encore plus loin en tweetant une image d’une croix gammée, un emblème nazi, à l’intérieur de l’étoile de David, un symbole important de l’identité juive. Son tweet a été bloqué en tant que violation des règles de Twitter et Ye a ensuite été suspendu de la plateforme pour “incitation à la violence”.

Le PDG de Twitter, Elon Musk, qui se qualifie lui-même d’« absolutiste de la liberté d’expression » et révise les politiques de la plateforme en matière de discours de haine, s’est directement adressé aux messages incendiaires de Ye.

Avant d’être suspendu, Ye a tweeté une photo d’un Musk torse nu et a suggéré que ce message serait son dernier sur le site. Musk a répondu “C’est bien” au tweet. Dans une réponse à l’image de l’étoile de David de Ye, Musk a écrit: “Ce n’est pas le cas.” On ne sait pas combien de temps durera la suspension de Ye sur Twitter.

Ce n'est pas – Elon Musk (@elonmusk) 2 décembre 2022

De nombreux anciens fans de Ye ont tourné le dos au rappeur, et le subreddit r / Kanye, qui célébrait autrefois Ye, a maintenant été inondé de messages sensibilisant à l’Holocauste.

Le subreddit Kanye se transforme organiquement en un subreddit de sensibilisation à l’Holocauste. pic.twitter.com/T6e7P10Mdw — Elamine Abdelmahmoud (@elamin88) 2 décembre 2022

Les Canadiens juifs dénoncent Ye

La réaction contre Ye de la communauté juive canadienne a été rapide et un certain nombre d’organisations ont publiquement dénoncé Ye comme antisémite.

B’nai Brith Canada a qualifié les remarques de Ye sur le podcast de Jones de “dangereuses, nuisibles et dérangeantes”, qualifiant le rappeur de “vil antisémite”.

Rien ne justifie les commentaires dangereux, nuisibles et dérangeants proférés par Kanye West lors de son apparition dans l’émission InfoWars d’Alex Jones. West continue de démontrer qu’il est un ignoble antisémite. https://t.co/EQauxExwL3#vous #infowars #antisémitisme #kanye — B’nai Brith Canada (@bnaibrithcanada) 2 décembre 2022

Dans une déclaration à Global News, Aaron Lakoff, responsable des médias et des communications pour Independent Jewish Voices (IJV) Canada, a déclaré que les éloges de Ye envers Adolf Hitler, qui a supervisé le génocide nazi du peuple juif, étaient « répréhensibles et ignobles ».

“Ils sont malheureusement révélateurs de la persistance du fascisme d’extrême droite aux plus hauts niveaux de la société américaine”, a écrit Lakoff. «Nous savons que de telles opinions ont également imprégné la société canadienne, et les Canadiens juifs ont toutes les raisons d’être inquiets et en colère.»

Les Juifs restent le groupe religieux le plus ciblé par les crimes haineux déclarés par la police au Canada, selon un rapport de 2021 de Statistique Canada. Les crimes haineux dirigés contre les Juifs ont augmenté de 47 % entre 2020 et 2021, pour un total de 487 incidents, selon le rapport.

Selon le Centre pour les affaires israéliennes et juives, les Canadiens juifs représentent 1 % de la population et représentent pourtant 14 % de tous les crimes haineux, comme le rapporte Canadian Jewish News.

Le président de l’Anti-Hate Network, Farber, a déclaré qu’il avait récemment été témoin d’une vague massive d’antisémitisme, qui, selon lui, laisse les Juifs craindre pour leur sécurité. Farber a souligné que de nombreuses autres célébrités et politiciens ont récemment été critiqués pour avoir exprimé des opinions antisémites, comme Kyrie Irving de la NBA et le comédien Dave Chappelle sur Saturday Night Live.

Plus tôt cette semaine, un homme accusé d’être un négationniste de l’Holocauste, Nazih Khatatba, était présent à une réception sur la Colline du Parlement célébrant la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien, provoquant des réactions négatives de la part de plusieurs députés.

Farber dit qu’il craint que l’antisémitisme et la négation de l’Holocauste ne se normalisent en conséquence dans la conversation quotidienne. “Je veux dire, si le génocide est normalisé, nous, en tant que société, sommes dans une situation très difficile”, a-t-il déclaré à Global News.

Farber indique que les médias sociaux sont un facteur déterminant de cette récente montée de l’antisémitisme, car ils permettent aux opinions marginales d’atteindre facilement des millions d’yeux, surtout si elles sont aidées par des célébrités très suivies comme Ye.

Farber a noté que la fusillade de masse dans une synagogue de Pittsburgh qui a tué 11 personnes en 2018 était en partie motivée par la radicalisation en ligne, tout comme une attaque similaire contre une mosquée de Québec en 2017.

Un jour avant l’interview d’Infowars de Ye, le département américain de la Sécurité intérieure (DHS) a publié un bulletin d’information sur le terrorisme qui traitait de la montée de la violence contre les minorités, qui notait qu’il existait une “menace persistante” contre le peuple juif par les extrémistes américains.

En réponse aux questions des médias sur l’antisémitisme de Ye, un porte-parole du DHS a déclaré que les célébrités et les responsables qui épousent les théories du complot peuvent servir à inciter à la violence, a rapporté NBC.

“Certes, la communauté juive semble particulièrement ciblée ces derniers jours par ce genre d’activité dans notre discours”, a déclaré le responsable.

Farber fait pression pour une dénonciation plus ferme de l’antisémitisme de la part des politiciens et des dirigeants communautaires du Canada, et pour que les gouvernements prennent des mesures concrètes pour endiguer la persécution religieuse.

“Mais nous avons appris en tant que peuple qu’il y aura toujours Kanye Wests dans le monde”, a déclaré Farber. “Les Kanye West vont et viennent, et le peuple juif est toujours là.”