Hamlin, toujours critique, poursuit sa convalescence, tweete ses remerciements

ORCHARD PARK, NY (AP) – Les médecins ont décrit la fonction neurologique de Damar Hamlin comme “excellente” samedi, alors que la sécurité des Buffalo Bills continuait de progresser dans son rétablissement après avoir dû être réanimée sur le terrain lors d’un match à Cincinnati lundi.

En fournissant leur mise à jour quotidienne sur Hamlin, les Bills ont déclaré que le joueur continuait de respirer par lui-même mais restait dans un état critique au centre médical de l’Université de Cincinnati. Hamlin a fait un grand pas en avant dans son rétablissement vendredi lorsqu’il a été retiré d’un ventilateur et a montré sa capacité à parler.

Il y avait un tweet sur le compte Twitter vérifié du jeune homme de 24 ans samedi soir disant que tout amour mis dans le monde revient trois fois plus et remerciant tous ceux qui ont “tendu la main et prié”. Il a également déclaré que la réponse à sa blessure rendra Hamlin plus fort. Le tweet était suivi d’un emoji en forme de cœur et de “3”.

Le tweet disait: «Mettre de l’amour dans le monde revient 3 fois plus… reconnaissant pour tous ceux qui ont tendu la main et prié. Cela me rendra plus fort sur le chemin de la guérison, continuez à prier pour moi ! »

Hamlin a également fait une brève apparition en vidéoconférence en direct vendredi pour ses coéquipiers, faisant plusieurs signes de la main et disant: “Je vous aime les garçons.”

Hamlin a fait un arrêt cardiaque et son cœur s’est arrêté lundi soir après avoir fait ce qui semblait être un tacle de routine au premier quart contre les Bengals. Le jeu a d’abord été suspendu avant d’être officiellement annulé plus tard dans la semaine.

Les Bills prévoient de rendre hommage à Hamlin et aux premiers intervenants et au personnel médical qui ont soigné le joueur lors de la clôture de la saison dimanche en accueillant les Patriots de la Nouvelle-Angleterre.

La NFL montrera également son soutien à Hamlin pendant tous les matchs de la semaine 18, qui commencent samedi après-midi, y compris un moment de soutien d’avant-match, en peignant le n ° 3 de Hamlin sur la ligne des 30 verges et des maillots d’avant-match avec “Love for Damar 3”. Les Bills porteront également des patchs de maillot “3”.

Samedi, les Steelers ont rendu hommage à Hamlin, qui est originaire de la région de Pittsburgh, en livrant des jouets, des livres et des fournitures pédagogiques à la garderie Kelly & Nina, où le joueur organise une collecte de jouets annuelle. Les fans, les joueurs et les propriétaires d’équipe ont également fait des dons à la Hamlin’s Chasing M’s Foundation, qui a recueilli un peu plus de 8,2 millions de dollars samedi après-midi.

___

AP NFL : https://apnews.com/hub/nfl et https://twitter.com/AP_NFL