Hamlin reconnaissant de Bills parle publiquement pour la première fois en vidéo

ORCHARD PARK, NY (AP) — Damar Hamlin a publié une vidéo samedi dans lequel il dit qu’il est reconnaissant pour l’effusion de soutien et s’engage à le rembourser, marquant la première fois que la sécurité des Buffalo Bills s’exprime publiquement depuis qu’il a fait un arrêt cardiaque et a dû être réanimé sur le terrain à Cincinnati le 2 janvier.

Hamlin a déclaré que c’était maintenant “le bon moment” pour parler après la fin de la saison des Bills et parce qu’il avait besoin de temps pour récupérer et rassembler ses pensées.

“C’était juste beaucoup à traiter en moi-même – mentalement, physiquement et même spirituellement. Cela a juste été beaucoup à traiter », a-t-il déclaré. “Mais je ne peux pas vous dire à quel point j’apprécie tout l’amour, tout le soutien et tout ce qui vient de venir sur mon chemin.”

Hamlin a ensuite déclaré qu’il était parvenu à la paix avec ce qui s’était passé sur le terrain lorsqu’il s’était effondré après avoir fait ce qui semblait être un tacle de routine du receveur large des Bengals Tee Higgins, qui avait frappé Hamlin carrément à la poitrine.

“Ce qui m’est arrivé sur” Monday Night Football “, je pense que c’est un exemple direct de Dieu m’utilisant comme un véhicule pour partager ma passion et mon amour directement de mon cœur avec le monde entier”, a-t-il déclaré dans un 5 1/2 -minute vidéo postée sur son compte Instagram.

« Et maintenant, je peux donner aux enfants et aux communautés du monde entier qui en ont le plus besoin. Et ça a toujours été mon rêve », a-t-il ajouté. « Cela a toujours été ce que j’ai défendu et ce que je continuerai de défendre. ”

Intitulée “Merci : un message de Damar Hamlin”, la vidéo s’ouvre sur Hamlin qui apparaît, pose une veste et s’assied dans une pièce faiblement éclairée avec le mot “Bills” bien en évidence derrière lui. Hamlin ne montre aucune séquelle de la blessure tout en portant un T-shirt blanc avec le nom de sa fondation caritative, Chasing Millions, imprimé sur le devant et avec une chaîne en or avec les initiales « DM » accrochées autour de son cou.

Hamlin a également remercié ses coéquipiers, le personnel de formation et le personnel médical du centre médical de l’Université de Cincinnati et du centre médical général de Buffalo, où il a partagé son rétablissement. Il a également remercié ceux qui ont fait don de plus de 9 millions de dollars à son organisme de bienfaisance au cours des quatre dernières semaines.

“Bien que je sois si reconnaissant envers tout le monde, je sais qu’il ne suffit pas d’être reconnaissant. Ce n’est que le début de l’impact que je voulais avoir sur le monde », a déclaré Hamlin en fermant la vidéo en faisant un signe de cœur avec ses mains.

“Je ne pourrais pas faire ça sans ce soutien et cet amour”, a-t-il poursuivi. “Et j’ai hâte de continuer à vous emmener dans ce voyage avec moi.”

John Wawrow, Associated Press