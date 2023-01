Hamlin de Bills respire tout seul et rejoint l’équipe par vidéo

ORCHARD PARK, NY (AP) – La sécurité des Buffalo Bills, Damar Hamlin, respire par lui-même et est capable de parler après avoir retiré son tube respiratoire, a déclaré son agent vendredi – la dernière étape de son remarquable rétablissement au cours des quatre jours qui ont suivi son arrêt cardiaque. et être réanimé sur le terrain lors d’un match contre les Bengals de Cincinnati.

Hamlin a même rejoint la réunion de l’équipe des Bills vendredi matin par visioconférenceet leur a dit “je vous aime les garçons”.

“Je ne pourrai probablement pas lui rendre justice”, a déclaré l’entraîneur des Bills Sean McDermott vendredi, “mais juste pour voir Damar, n ° 1, à travers mes propres yeux, c’était quelque chose que j’espérais voir et quelque chose que je Il fallait voir… et pour voir la réaction des joueurs, ils se sont levés tout de suite et ont commencé à l’applaudir et à crier des choses.

McDermott a déclaré qu’il l’avait gardé secret de l’équipe avant d’annoncer qu’il avait “un régal en réserve” pour eux – mettant Hamlin sur grand écran dans la salle de réunion.

“C’est juste un jeune homme contagieux avec une personnalité contagieuse”, a déclaré McDermott.

Hamlin, 24 ans, était toujours répertorié jeudi dans un état critique dans l’unité de soins intensifs du centre médical de l’Université de Cincinnati. En plus de pouvoir communiquer par écrit, Hamlin était également capable de saisir les mains des gens.

Dans un communiqué publié vendredi, l’équipe a déclaré que “la fonction neurologique de Hamlin reste intacte et qu’il a pu parler à sa famille et à son équipe de soins”. L’agent Ira Turner n’a pas été en mesure de fournir d’autres détails dans un texte à l’Associated Press. Le développement a été signalé pour la première fois par The Athletic.

«Nous savons donc que ce n’est pas seulement que les lumières sont allumées. Nous savons qu’il est chez lui. Et il semble que tous les cylindres tournent dans son cerveau, ce qui est très gratifiant pour nous tous », a déclaré le Dr Timothy Pritts. “Il a encore des progrès significatifs à faire, mais cela marque un très bon tournant dans ses soins continus.”

Le rétablissement de Hamlin continue d’évoluer dans une direction positive après que son cœur s’est arrêté alors qu’il effectuait ce qui semblait être un tacle de routine au premier quart d’un match contre les Bengals lundi soir. Le joueur de deuxième année a passé ses deux premiers jours à l’hôpital sous sédation pour permettre à son corps de récupérer et sous ventilateur pour l’aider à respirer.

Les Bills ont été encouragés par les rapports médicaux encourageants alors qu’ils retournaient à l’entraînement jeudi en vue de jouer un match à domicile contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre dimanche.

La NFL a annoncé son intention de montrer son soutien à Hamlin pendant tous les matchs de la semaine 18, y compris un moment de soutien avant le match, en peignant le n ° 3 de Hamlin sur la ligne des 30 mètres et des maillots d’avant-match avec “Love for Damar 3”. Les Bills porteront également des patchs de maillot “3”.

La vue de l’effondrement de Hamlin, qui a été diffusée à une audience télévisée nord-américaine sur «Monday Night Football» d’ESPN, a conduit à une vague de soutien de la part des fans et des joueurs de toute la ligue. Les fans, les propriétaires d’équipe et les joueurs – dont Tom Brady et Russell Wilson – ont fait des dons à la Hamlin’s Chasing M’s Foundation, qui avait recueilli plus de 7,8 millions de dollars vendredi matin.

John Wawrow, Associated Press