Hamlin de Bills respire tout seul et rejoint l’équipe par vidéo

ORCHARD PARK, NY (AP) – C’était assez édifiant pour le personnel et les joueurs des Buffalo Bills de voir Damar Hamlin apparaître sur l’écran vidéo de la salle de réunion de l’équipe vendredi – “plus grand que nature”, comme l’a dit l’entraîneur Sean McDermott – pour le première fois depuis que la sécurité s’est effondrée et a dû être réanimée sur le terrain.

Ce qui a exacerbé les émotions de tout le monde, c’est d’entendre Hamlin, la bouche et la gorge encore à vif peu de temps après le retrait d’un tube respiratoire, dire doucement : ” Je vous aime, les garçons.”

“Étonnante. Émouvant. Voir Damar, numéro un, à travers mes propres yeux, je sais que c’est quelque chose que j’attendais avec impatience, que j’avais besoin de voir », a déclaré McDermott. « Et de voir la réaction des joueurs. Ils se sont levés tout de suite et l’ont applaudi et lui ont crié des choses. C’était un échange plutôt cool.

Quatre jours après que son cœur s’est arrêté après avoir fait ce qui semblait être un tacle de routine dans un match, Hamlin, 24 ans, de sa chambre d’hôpital à Cincinnati et les Bills ont profité d’un moment de jubilation pour célébrer la prochaine étape de ce que ses médecins ont qualifié de reprise remarquable.

« Nous avons notre garçon, mec. C’est tout ce qui compte », a déclaré le plaqueur gauche Dion Dawkins.

“Voir le visage du garçon, le voir sourire et le voir aller comme ça devant la caméra”, a déclaré Dawkins, fléchissant ses muscles pour imiter Hamlin, “c’était tout. Et puis de l’entendre parler, c’était littéralement tout. C’est ce dont nous avions besoin.

Hamlin respire et parle maintenant tout seul, et a échangé le bloc-notes qu’il utilisait pour communiquer. Bien qu’il n’y ait pas de calendrier pour sa libération, les médecins de Hamlin ont déclaré jeudi que respirer par lui-même et montrer des signes continus d’amélioration étaient les dernières étapes pour qu’il soit libéré du centre médical de l’Université de Cincinnati.

Hamlin a passé ses deux premiers jours à l’hôpital sous sédation. Après avoir été réveillé mercredi soir, Hamlin a pu suivre les commandes et saisir les mains des gens. Le tube respiratoire a été retiré, a déclaré l’équipe vendredi, et la “fonction neurologique de Hamlin reste intacte”.

L’équipe n’a pas précisé si le statut de Hamlin reste critique ou s’il a été déplacé des soins intensifs.

Dans ce qui était une formalité attendue, les Bills ont placé Hamlin sur la liste de réserve des blessés de fin de saison et ont activé le demi de coin recrue Christian Benford de l’IR. Benford a été mis à l’écart depuis qu’il a subi une blessure oblique le jour de Thanksgiving.

“Les cheveux sur ma nuque se sont dressés quand il a dit:” Je vous aime les garçons “”, a déclaré le directeur général Brandon Beane, qui est revenu à Buffalo jeudi après avoir passé les trois jours au chevet de Hamlin avec la famille du joueur.

Le tournant dans le rétablissement de Hamlin, pour Beane, en tout cas, est survenu jeudi matin lorsque les deux ont échangé des câlins.

“Juste pour pouvoir le serrer dans ses bras et la force de préhension qu’il avait”, a déclaré Beane, avant de se rappeler ce qu’il avait dit au père de Hamlin, Mario. «Je lui ai dit, je ne suis pas un crieur, mais mec c’était émouvant et beaucoup d’hommes adultes là-dedans ont pleuré hier. Quelque chose que je n’oublierai jamais.

La réaction de partout dans la NFL vendredi était tout aussi réconfortante.

“Impressionnant. C’est probablement édifiant pour toute la ligue », a déclaré l’entraîneur des Giants de New York, Brian Daboll, qui a passé les quatre saisons précédentes en tant que coordinateur offensif des Bills. “Cela vous donne un coup de pouce parce que vous priez si fort pour le jeune homme.”

La NFL a annoncé son intention de montrer son soutien à Hamlin pendant tous les matchs de la semaine 18, y compris un moment de soutien avant le match, en peignant le n ° 3 de Hamlin sur la ligne des 30 mètres et des maillots d’avant-match avec “Love for Damar 3”. Les Bills porteront également des patchs de maillot “3”.

Le demi de coin recrue des Jets de New York, Sauce Gardner, prévoyait déjà de porter le maillot n ° 3 de Hamlin lors des échauffements avant le match de l’équipe à Miami dimanche.

« Quel guerrier. Il est si fort, un combattant à coup sûr », a déclaré Gardner. “J’étais tellement heureux qu’il ait pu revenir dans le monde.”

Interagir avec Hamlin a encouragé les Bills (12-3) et leur a permis de se concentrer sur le match à domicile de fin de saison contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre (8-8) dimanche.

“Ce sera une célébration de la vie et d’une vie continue”, a déclaré Beane, regardant vers l’avenir.

“Ce ne sera pas seulement une célébration de Buffalo, mais de tout le pays, et je suis sûr que des gens du monde entier ont observé cette situation”, a-t-il ajouté. “Ça va être une bonne affaire, et la seule chose qui vaudrait mieux, c’est que Damar soit là-bas d’ici là. Je ne sais pas si cela arriverait, mais de toute façon, nous sommes excités pour dimanche.

La vue de l’effondrement de Hamlin, qui a été diffusée à une audience télévisée nord-américaine sur «Monday Night Football» d’ESPN, a conduit à une vague de soutien de la part des fans et des joueurs de toute la ligue. Les fans, les propriétaires d’équipe et les joueurs – dont Tom Brady et Russell Wilson – ont fait des dons à la Hamlin’s Chasing M’s Foundation, qui avait recueilli un peu moins de 8 millions de dollars vendredi après-midi.

___

Le rédacteur de football professionnel AP Dennis Waszak Jr. et le rédacteur sportif AP Tom Canavan ont contribué à ce rapport.

___

John Wawrow, Associated Press