Hamlin de Bills dans un état critique après s’être effondré sur le terrain

CINCINNATI (AP) – Bills safety Damar Hamlin était dans un état critique après s’être effondré sur le terrain lundi soir, a annoncé la NFL, et le match de Buffalo contre les Bengals de Cincinnati a été reporté indéfiniment.

Hamlin a subi une RCR sur le terrain, a rapporté ESPN, et il était entouré de coéquipiers, dont certains en larmes, après avoir été blessé en taclant le receveur des Bengals Tee Higgins sur un jeu qui ne semblait pas exceptionnellement violent.

Higgins a mené avec son épaule droite, qui a frappé Hamlin à la poitrine. Hamlin a ensuite enroulé ses bras autour des épaules et du casque de Higgins pour le faire descendre. Hamlin s’est levé, a semblé ajuster son masque facial avec sa main droite, puis est tombé en arrière environ trois secondes plus tard et est resté immobile.

Hamlin a été soigné sur le terrain par une équipe et du personnel médical indépendant et des ambulanciers paramédicaux locaux, a indiqué la NFL, et il a été emmené en ambulance au centre médical de l’Université de Cincinnati. Son coéquipier Stefon Diggs a ensuite rejoint Hamlin à l’hôpital.

Environ 100 partisans des Bills et quelques partisans des Bengals se sont rassemblés dans un coin à un pâté de maisons de l’entrée des urgences, certains tenant des bougies.

La NFL a annoncé plus d’une heure après la blessure que les joueurs ne retourneraient pas sur le terrain lundi soir. Quelques heures plus tard, Jeff Miller, vice-président exécutif de la NFL, a déclaré aux journalistes lors d’une conférence téléphonique que la ligue n’avait pas l’intention pour le moment de reprendre le match, ajoutant que la santé de Hamlin était l’objectif principal de la NFL.

Une ambulance était sur le terrain quatre minutes après l’effondrement de Hamlin, avec de nombreux joueurs en larmes, dont le demi de coin Tre’Davious White. Les quarts – Josh Allen de Buffalo et Joe Burrow de Cincinnati – se sont embrassés.

“S’il vous plaît, priez pour notre frère” Allen a tweeté.

Hamlin s’est effondré à 20h55, et quand il a été retiré du terrain environ 19 minutes plus tard, les Bills se sont réunis pour prier. Quelques minutes après que l’ambulance ait quitté le terrain, le jeu a été suspendu et les joueurs ont quitté le terrain lentement et dans leurs vestiaires.

“Je n’ai jamais rien vu de tel depuis que je jouais”, a déclaré Troy Vincent, cadre de la NFL, demi de coin du Pro Bowl à six reprises au cours de sa carrière, lors de la conférence téléphonique tôt mardi matin. “Immédiatement, mon chapeau de joueur a continué, comme, comment recommencez-vous à jouer après avoir vu un événement traumatisant devant vous?”

L’uniforme de Hamlin a été coupé et il semblait subir une RCR du personnel médical. ESPN a rapporté lors de son émission télévisée que Hamlin avait également reçu de l’oxygène.

Vincent a déclaré que la ligue n’avait pris aucune mesure pour redémarrer le jeu et n’avait pas demandé aux joueurs de commencer une période d’échauffement de 5 minutes comme l’avaient annoncé les diffuseurs d’ESPN.

“Il ne nous est jamais venu à l’esprit de parler d’échauffement pour reprendre le jeu”, a déclaré Vincent. “C’est ridicule. C’est insensible. Ce n’est pas un endroit où nous devrions jamais être.

Vincent a déclaré que les Bills revenaient tôt mardi matin aux installations de l’équipe à Orchard Park, New York, à l’exception de quelques joueurs qui sont restés avec Hamlin.

Les Bengals menaient 7-3 au premier quart d’un match entre des équipes en lice pour la tête de série des séries éliminatoires de l’AFC. Cincinnati est entré à 11-4 et menait l’AFC North par un match contre Baltimore, tandis que le champion de l’AFC East Buffalo était 12-3.

“La NFLPA et tout le monde dans notre communauté prient pour Damar Hamlin”, a déclaré le syndicat des joueurs dans un communiqué. «Nous avons été en contact avec les joueurs des Bills et des Bengals, et avec la NFL. La seule chose qui compte en ce moment, c’est la santé et le bien-être de Damar.

Le match inachevé a des implications majeures pour les séries éliminatoires alors que la NFL entre dans la dernière semaine de la saison régulière, la ronde éliminatoire avec wild card devant commencer le 14 janvier.

Les conséquences de la blessure rappelaient le moment où l’ailier serré des Bills, Kevin Everett, était immobile sur le terrain après avoir fait un tacle lors du coup d’envoi de la deuxième mi-temps lors du match d’ouverture de la saison 2007 de Buffalo contre les Broncos de Denver.

Everett a subi une blessure à la moelle épinière qui l’a initialement laissé partiellement paralysé.

Hamlin, 24 ans, a passé cinq ans à l’université à Pittsburgh – sa ville natale – et a disputé 48 matchs avec les Panthers au cours de cette période. Il était un artiste senior de la deuxième équipe All-ACC en tant que senior, a été élu capitaine d’équipe et a été choisi pour jouer dans le Senior Bowl.

Il a été repêché au sixième tour par les Bills en 2021, a disputé 14 matchs en tant que recrue, puis est devenu titulaire cette année une fois que Micah Hyde a été perdu pour la saison sur blessure.

Tard lundi soir, une collecte de jouets communautaire organisée par Hamlin avait atteint plus de 1,2 million de dollars en dons. Son objectif déclaré était de 2 500 $.

Kathryn Bersani et sa mère, Gayle, faisaient partie des fans des Bills qui ont voyagé de Buffalo pour le match et se sont rendus à l’hôpital depuis le stade.

“C’est notre Noël en famille”, a déclaré Kathryn Bersani. « Nous pensions que ce serait un grand match. Joe (Burrow) et Josh (Allen) sont de si grands hommes. Triste, triste moment. Un tel choc. J’espère juste qu’il pourra vivre une vie normale. Cela nous a stupéfiés.

Chuck et Janet Kohl sont allés à l’hôpital après avoir regardé le match à la maison.

“C’est beaucoup plus important que le football”, a déclaré Chuck Kohl. “J’ai dû venir prier pour M. Hamlin.”

En entrant dans le match, Hamlin de 6 pieds et 200 livres a réussi 91 plaqués, dont 63 plaqués en solo et 1 1/2 sacs.

Un tweet du compte de football de Pitt était simple et clair : « Damar Hamlin est le meilleur d’entre nous. Nous vous aimons, 3 », a déclaré le tweet, faisant référence à Hamlin par son numéro de maillot universitaire. “Prier pour toi.”

Le pigiste AP Jeff Wallner, le rédacteur AP Pro Football Rob Maaddi, le rédacteur sportif AP John Wawrow et le rédacteur sportif AP Ben Nuckols ont contribué à ce rapport.

Mitch Stacy, l’Associated Press