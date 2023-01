Hamlin de Bills assiste au premier match depuis l’effondrement, salue les fans

ORCHARD PARK, NY (AP) – Le joueur des Buffalo Bills Damar Hamlin a fait sa première apparition publique depuis son arrêt cardiaque après avoir fait un tacle contre les Bengals de Cincinnati il ​​y a trois semaines, saluant les fans depuis une suite du stade dimanche alors que les deux équipes se rencontraient à nouveau pour un match éliminatoire divisionnaire de l’AFC.

La foule au stade Highmark a éclaté lorsqu’une image de Hamlin en convalescence a rempli les écrans massifs des zones d’extrémité vers la fin de la première mi-temps du match. Les fans se sont tournés vers la suite vitrée et ont applaudi.

Hamlin, vêtu d’une veste à capuche, se tenait devant les fenêtres et a levé les bras comme s’il saluait la foule et l’encourageait à se lever alors que les Bengals faisaient face au deuxième but à leur 5. Il a terminé en formant un signe de cœur avec ses mains, son geste de signature.

Plus tôt dimanche, les Bills ont publié une vidéo sur Instagram et Twitter montrant Hamlin arrivant au vestiaire de l’équipe et le message “Bienvenue à la maison, Damar.” La vidéo montrait Hamlin arrivant dans une voiturette de golf environ une heure avant le coup d’envoi, portant des lunettes de soleil et un couvre-visage, avec la capuche de sa veste relevée. Il était accompagné de son frère de 7 ans, Damir, et de sa mère, Nina.

Il n’a pas été vu sur le terrain avant le début du match dans des conditions enneigées. Les Bills n’ont fait aucune annonce sur ses allées et venues aux fans présents, mais la nouvelle de sa présence s’était clairement répandue au moment de son apparition.

Hamlin, 24 ans, n’avait pas été vu en public depuis la dernière rencontre des Bills et des Bengals le 2 janvier dans un match qui s’est brusquement arrêté et a finalement été annulé après l’effondrement de Hamlin sur le terrain au premier quart.

L’entraîneur des Bills, Sean McDermott, a déclaré que Hamlin avait commencé à se rendre régulièrement dans les installations de l’équipe peu de temps après sa sortie de l’hôpital dans ce qu’il a décrit comme “replonger son orteil ici et se mettre en route pour revenir à lui-même”.

Sa présence était suffisante pour élever ses coéquipiers, qui après l’effondrement de Hamlin l’ont entouré alors que les équipes médicales utilisaient la RCR et un défibrillateur externe automatique (DEA) pour redémarrer son cœur.

Pendant plusieurs minutes, les téléspectateurs qui ont écouté ce match du lundi soir ont plutôt absorbé la peur et la tristesse sur les visages des joueurs, certains striés de larmes.

Un porte-parole de la famille de Hamlin a déclaré cette semaine qu’il faisait toujours face à une longue réhabilitation.

“Damar a toujours besoin d’oxygène et son cœur est surveillé régulièrement pour s’assurer qu’il n’y a pas de revers ou de séquelles”, a déclaré Jordon Rooney à l’Associated Press.

Les Bills n’ont pas divulgué les résultats des tests que Hamlin a subis pour déterminer pourquoi son cœur s’est arrêté après avoir été frappé à la poitrine alors qu’il faisait ce qui semblait être un tacle de routine.

Hamlin, originaire de la région de Pittsburgh, a tweeté en direct tout en regardant la victoire 35-23 de Buffalo contre la Nouvelle-Angleterre depuis son lit d’hôpital au centre médical de l’Université de Cincinnati le 8 janvier. Le week-end dernier, il a tweeté en direct depuis à la maison tout en regardant la victoire 34-31 des Bills sur Miami lors d’une éliminatoire avec joker.

Carolyn Thompson, l’Associated Press