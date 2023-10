Hamish Steele révèle DeadEndia : Couverture de l’Ordre Divin : Exclusif

Plus tôt cette année, Netflix a révélé quela deuxième saison de Impasse : Parc Paranormal-le adaptation en cours depuis longtemps de la série de bandes dessinées surnaturelles de Hamish Steele MortEndia—ce serait le dernier, laissant l’histoire de Barney, Norma et de leurs amis à Phoenix Parks inachevée. Mais désormais, les fans verront au moins une version de cette histoire se terminer avec la sortie du final. MortEndia roman graphique.

io9 est fier de révéler en exclusivité le premier aperçu de la couverture finale de L’Ordre Divinl’entrée culminante dans le MortEndia série. Écrit et illustré par Steele lui-même, L’Ordre Divin verra Barney, Norma, Pugsley et tous leurs amis faire face aux menaces les plus graves auxquelles un jeune adulte puisse être confronté : des complications dans leur vie amoureuse. Oh, et une petite chose comme la fin potentielle de l’univers tel qu’ils le connaissent. Deux choses tout aussi importantes ! Découvrez la couverture complète ci-dessous.

Image: Hamish Steele/Union Square & Co.

Pour en savoir plus sur le processus de Steele pour apporter MortEndia à sa fin, surtout à la suite de Parc ParanormalConclusion abrégée de : io9 a récemment parlé à l’auteur par courrier électronique pour découvrir comment l’évolution de la série a influencé son travail original sur la série et l’importance durable de concentrer son histoire sur un jeune héros trans à une époque les personnes trans faire face à des menaces répétées à leurs moyens de subsistance dans le monde entier.

James Whitbrook, io9 : Qu’est-ce que cela a été pour vous en tant que créatif de revenir à MortEndia après Impasse finalement terminé chez Netflix ?

Hamish Steele : Cela ne ressemble pas vraiment à un retour, juste à une continuation. j’ai travaillé sur MortEndia et Impasse simultanément pendant plus de dix ans. Donc, le nouveau livre ressemble plutôt à la clôture d’un énorme chapitre de ma vie. C’est triste mais je suis en paix avec tout ça. Évidemment, j’aurais adoré faire davantage de la série et je suis définitivement ouvert à en faire davantage. MortEndia des livres dans le futur ou des choses se déroulant dans le même monde… mais pour l’instant, je suis heureux de pouvoir le terminer sous forme de livre, au moins. Tout le monde n’a pas cette chance.

io9 : Quelles leçons pensez-vous avoir tirées de votre temps de création Impasse que tu as apporté pour terminer leMortEndia trilogie? Y a-t-il des fils de l’histoire que vous avez décidé de modifier en fonction des éléments auxquels le public a répondu dansImpasse?

Acier : Je pense que les fans de livres ont tendance à être un peu plus silencieux sur Internet que les fans de séries. Et bien sûr, Netflix nous a offert une plateforme beaucoup plus grande, donc il y en avait beaucoup plus. Il était donc beaucoup plus clair pour moi de savoir ce que les gens aimaient dans la série. J’étais assez heureux de voir à quel point tous les fan arts et le cosplay étaient équilibrés – les gens semblent aimer les quatre personnages principaux dans une mesure à peu près égale. Mais dans les livres, ces personnages n’ont jamais été aussi équilibrés en termes de temps d’écran que dans la série. Si vous lisez le premier tome par exemple, Courtney n’est pas vraiment au centre de l’attention. Ils ne sont même pas dans la moitié des chapitres. Mais Courtney était si populaire dans la série télévisée que je me suis assuré que le tome 3 donnerait à ce personnage une bonne clôture. Ils sont en quelque sorte le cœur de toute la série, à certains égards.

Lors de l’écriture du tome 3, j’ai définitivement trouvé l’écriture des voix des personnages beaucoup plus facile. Je pouvais entendre les acteurs dans ma tête chaque fois que j’écrivais. Mais sincèrement, le tome 3 est la fin que j’ai toujours imaginée lorsque j’ai commencé la série il y a toutes ces années.

io9 : Nous venons tous les deux du Royaume-Uni, et comme vous très conscient, le paysage public et politique autour des moyens de subsistance des personnes trans, et des personnes trans dans les médias, semble plus répressif et agressif qu’il ne l’a été depuis très, très longtemps, pas seulement ici mais à travers le monde. En tant que personne queer, qu’est-ce que cela signifiait pour vous de voir la réaction à l’égard de Barney et l’enthousiasme suscité par sa propre relation avec son identité de genre – et pas seulement ce que cela signifiait dans l’espace du spectacle animé lorsque Impasse est sorti pour la première fois, mais maintenant que vous revenez à la version du personnage que vous aviez initialement imaginé comme dans MortEndia tout de suite?

Acier : Lorsque j’ai créé Barney pour la première fois en 2011-2012, je ne pensais vraiment pas vraiment qu’il était trans. Je voulais que le casting reflète mon groupe d’amis et il était en quelque sorte évident que ce personnage soit trans. Cela avait du sens et cela n’a jamais été censé être la partie la plus intéressante ou la plus importante de lui. MortEndia a commencé comme un webcomic sur Tumblr si authentiquement qu’il n’était même pas particulièrement unique dans ce paysage.

Puis, lorsque l’émission Netflix a été lancée en 2018, on avait vraiment l’impression qu’un personnage comme Barney était en retard. Nous n’avons reçu aucune réticence de la part de l’entreprise. Je m’étais préparé au pire, après avoir vécu de mauvaises expériences en essayant de promouvoir une représentation queer dans d’autres émissions que j’avais développées, mais c’était un jeu d’enfant. Je pensais naïvement que la série sortirait dans un monde encore plus tolérant que celui dans lequel nous avions présenté la série.

Mais au moment où la série est sortie en 2021, il était évident à quel point j’avais tort. J’en ai marre d’être patient avec les transphobes à ce stade. Avant, je voulais les éduquer, mais chaque jour, voir la pire tendance au sectarisme dans le monde montre clairement qu’ils ne sont pas intéressés à apprendre. Et dans ce climat, je pense que Barney se sent plus important qu’il n’aurait jamais dû l’être. J’ai eu d’innombrables messages et conversations avec des lecteurs qui m’ont dit qu’il leur avait sauvé la vie ou les avait aidés à parler de leur trans avec leur famille. Et j’aime aussi parler aux fans cis et hétérosexuels qui aiment Barney. C’est un bon rappel que la haine que vous voyez en ligne vient d’une petite minorité bruyante, solitaire et triste qui veut rendre tout le monde aussi malheureux qu’eux.

Je pense que lorsqu’il s’agit de conclure l’histoire de Barney dans le tome 3, la chose la plus radicale que vous puissiez faire est simplement de le voir gagner. Je ne veux rien gâcher, mais le livre ne se penche pas sur l’angoisse trans, la dysphorie ou quoi que ce soit. Voir un personnage trans gagner, vieillir, vivre heureux pour toujours… c’est malheureusement encore rare dans les médias et c’est une réalité que de nombreux transphobes tentent de nier.

i09 : Vous avez plusieurs autres projets en cours en ce moment, comme Croco et Rouleaule déploiement du webtoon, et vous avez déjà fait allusion à davantage de travaux télévisuels potentiels dans votre avenir. Quel genre d’histoires cherchez-vous à raconter ensuite ?

Acier : Ouais! Croco et Rouleau a été un retour amusant à mes racines de bande dessinée Web. De même, avant MortEndiaje faisais beaucoup de comédies pour adultes comme mon livre Panthéon. J’ai quelques présentations de livres et d’expositions dans cet espace que j’ai hâte de partager. Mais après MortEndia Wraps, je saute tête première dans ma prochaine série de romans graphiques qui s’adressent à un groupe d’âge similaire. Je ne peux pas en dire beaucoup, mais il présentera une fois de plus un casting diversifié dans un monde de monstres, mais à certains égards, cela ne pourrait pas être plus différent. Ce sera également la première série que je commencerai depuis que j’ai reçu mon diagnostic d’autisme, et j’explorerai le concept de super-héros autiste. Alors attention à cela dans les années à venir !

DeadEndia : L’Ordre Divin sera disponible en magasin le 23 avril 2024 : découvrez comment précommander ici et ici.

