Hamish MacInnes, un Écossais dégingandé de bravoure considérable qui escaladait des sommets dangereux partout dans le monde, a inventé des équipements de sauvetage pour les alpinistes et a écrit le livre définitif sur la façon de mener des sauvetages en montagne, est décédé le 22 novembre à son domicile à Glencoe, en les Highlands écossais. Il avait 90 ans. Des reportages britanniques ont déclaré que la cause était le cancer. M. MacInnes a dirigé ou pris part à 20 expéditions majeures, dont quatre au mont Everest. Il a failli y perdre la vie dans une avalanche en 1975, alors qu’il était chef adjoint de l’une des ascensions les plus difficiles et spectaculaires de l’histoire de l’escalade: une randonnée sur la face sud-ouest de l’Everest dirigée par l’alpiniste britannique Chris Bonington. Au cours de ses nombreuses décennies passées dans les montagnes, M. MacInnes aurait été perdu ou mort à au moins six reprises, parfois lors de tentatives de sauvetage d’autres personnes. C’est sans compter le temps qu’il a pressé sur le pilier Bonatti du Dru dans les Alpes françaises avec un crâne fracturé d’une chute de pierres.

La capacité semblable à Spider-Man de M. MacInnes à escalader des falaises abruptes et son habileté de chèvre à négocier des terrains rocheux ont conduit Clint Eastwood, ainsi que la troupe Monty Python, à l’enrôler comme consultant sur leurs films. Il travaillé comme coordinateur de cascades sur «The Eiger Sanction», un thriller d’espionnage réalisé en 1975 par M. Eastwood, permettant à M. Eastwood de filmer sur la terrifiante face nord de l’Eiger, en Suisse, et de réaliser lui-même ses cascades. Dans «Monty Python and the Holy Grail» (1975), M. MacInnes a aidé à installer un pont de corde à Glencoe, sa ville natale, qui est devenu le pont de la mort dans le film.

Il a également travaillé avec Robert De Niro et Jeremy Irons sur «The Mission» (1986), sur un missionnaire en Amérique du Sud, et avec Sean Connery sur «Five Days One Summer» (1982), l’histoire d’un triangle amoureux dans les Alpes dans lequel un guide d’escalade meurt dans des circonstances suspectes. (Lors du tournage, le corps d’un véritable guide porté disparu depuis plus de 30 ans est sorti de la glace.) Mais malgré toute sa fermeté dans des circonstances périlleuses, M. MacInnes a été jeté par un défi interne. A 84 ans, il a été retrouvé inconscient devant sa maison. Il a été envoyé dans un hôpital psychiatrique, où il a été jugé dément et détenu contre son gré pendant 15 mois. Pendant ce temps, il a été sédatif et mis dans une camisole de force, son poids a chuté et sa mémoire a disparu. Il a fait plusieurs tentatives pour s’échapper; à un moment donné, il a escaladé le mur extérieur de l’hôpital, pour finir sur le toit sans nulle part où aller. Les médecins ont finalement découvert qu’il souffrait d’une infection chronique des voies urinaires qui provoquait des symptômes de démence.