Hamish Harding : explorateur milliardaire britannique parmi les cinq disparus dans le sous-marin touristique du Titanic

On craint qu’un explorateur milliardaire britannique et un plongeur français de renom ne se trouvent à bord du sous-marin touristique Titanic disparu quelque part dans les profondeurs de l’océan Atlantique.

Hamish Harding, qui a déjà voyagé sur le Challenger Deep au fond de l’océan et sur Blue Origin de Jeff Bezos dans l’espace, s’est rendu sur Facebook samedi pour annoncer qu’il rejoignait OceanGate Expeditions pour sa mission Titanic cette semaine.

Également à bord du sous-marin se trouve le plongeur français Paul-Henri Nargeolet, CBC News a été informé par l’expert du Titanic Larry Daley. M. Nargolet a passé 25 ans dans la marine française et a travaillé avec M. Daley, qui est un plongeur basé à St John’s, lors de sa première plongée sur le Titanic il y a 20 ans.

« Je suis fier d’annoncer enfin que j’ai rejoint OceanGate Expeditions pour leur mission RMS TITANIC en tant que spécialiste de mission sur le sous-marin descendant vers le Titanic. En raison du pire hiver à Terre-Neuve en 40 ans, cette mission sera probablement la première et la seule mission habitée vers le Titanic en 2023 », a écrit M. Harding, à côté d’une image de lui signant une carte indiquant Titanic Mission V.

« Une fenêtre météo vient de s’ouvrir et nous allons tenter un plongeon demain. Nous avons commencé à naviguer depuis St Johns, Terre-Neuve, Canada hier et prévoyons de commencer les opérations de plongée vers 4 heures du matin demain matin. D’ici là, nous avons beaucoup de préparatifs et de briefings à faire.

« L’équipe du sous-marin compte quelques explorateurs légendaires, dont certains ont effectué plus de 30 plongées dans le RMS Titanic depuis les années 1980 dont PH Nargeolet. Plus de mises à jour sur l’expédition à suivre SI le temps se maintient ! »

Il n’a pas posté en ligne depuis.

Lundi – alors que la nouvelle du submersible disparu a éclaté – le beau-fils de M. Harding, Brian Szasz, a confirmé que son beau-père était à bord du navire lorsqu’il a disparu.

« Hamish Harding, mon beau-père, a disparu dans un sous-marin. Pensées et prières », a-t-il écrit sur Facebook, partageant des photos de famille et des articles.

« Pensées et prières pour ma mère et Hamish Harding », a-t-il ajouté.

Dans un post de suivi, il a ajouté : « Pensées et prières pour mon beau-père Hamish Harding alors que son sous-marin a disparu en explorant le Titanic. Une mission de recherche et de sauvetage est en cours.

Hamish Harding a publié son intention de voyager pour voir l’épave du Titanic deux jours avant la disparition du sous-marin (Facebook/Hamish Harding)

Dans un communiqué, un porte-parole du Bureau britannique des affaires étrangères, du Commonwealth et du développement a déclaré: « Nous sommes en contact avec la famille d’un Britannique à la suite d’informations faisant état d’un sous-marin disparu au large des côtes de l’Amérique du Nord. »

On craint également que le PDG d’OceanGate Expeditions, Stockton Rush, et le célèbre explorateur sous-marin français Paul-Henri Nargeolet ne soient parmi ceux à bord, selon Sky News.

M. Harding est un explorateur chevronné qui compte trois records du monde Guinness pour ses escapades mondiales.

Le père de deux enfants, qui est également président de la société de vente et d’exploitation de l’aviation Action Aviation, s’est envolé dans l’espace en juin 2022 à bord du cinquième vol habité de Blue Origin sur la fusée New Shepard.

Cela est venu après un voyage record du monde dans la fosse océanique la plus profonde de la planète – la fosse des Mariannes, un voyage au pôle Sud avec l’astronaute Buzz Aldrin et le voyage qui a marqué le tour du monde le plus rapide.

Pendant ce temps, d’autres explorateurs qui faisaient partie de l’expédition du Titanic ont confirmé qu’ils étaient en sécurité.

L’explorateur de haute mer Rory Golden a posté sur Facebook qu’il était en sécurité et a remercié les gens pour leurs bons vœux, car il a déclaré qu’il se concentrait désormais sur l’aide à « nos amis ».

« Je vais bien. Nous sommes tous concentrés à bord ici pour nos amis… Je tiens vraiment à remercier tous ceux qui ont essayé de m’envoyer des messages et de me WhatsApp. Nous avons une situation qui fait maintenant partie d’un important effort de recherche et de sauvetage, entrepris par de grandes agences. C’est là que nous nous concentrons en ce moment », a-t-il posté sur Facebook.

Il a ajouté plus tard : « Pensez positif. Nous sommes. »

Un submersible OceanGate comme celui qui manque (OceanGate/YouTube)

L’exploratrice Renata Rojas a également publié un article sur sa participation à l’expédition avant l’incident de lundi, avec une amie commentant qu’elle lui a parlé et qu’elle est en sécurité.

Le nombre exact de personnes portées disparues à bord du submersible OceanGate Expeditions reste incertain, mais les navires de la société peuvent transporter jusqu’à cinq personnes à la fois.

On ne sait pas non plus s’ils sont tous des membres d’équipage ou si certains sont des touristes payants.

Il n’y a eu aucune communication du sous-marin depuis plus de sept heures, selon Sky News. Il envoie généralement des signaux à son vaisseau mère toutes les 15 minutes.

OceanGate Expeditions, qui propose des missions touristiques de huit jours pour voir l’épave du Titanic au coût de 250 000 dollars par personne, a confirmé lundi que son sous-marin avait été perdu en mer avec des membres d’équipage à bord.

La société a déclaré dans un communiqué à CBS News qu’elle « explorait et mobilisait toutes les options pour ramener l’équipage en toute sécurité ».

« Nous nous concentrons entièrement sur les membres d’équipage du submersible et leurs familles », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il était « profondément reconnaissant de l’aide considérable que nous avons reçue de plusieurs agences gouvernementales et sociétés de haute mer dans nos efforts pour rétablir le contact avec le submersible ». ”.

Le submersible fonctionne en étant lancé à partir d’un vaisseau-mère qui le récupère plus tard à la fin de sa mission.

Une opération de recherche et de sauvetage menée par la Garde côtière de Boston est actuellement en cours dans l’océan Atlantique.

L’indépendantLes tentatives de contacter OceanGate ont été infructueuses.

La société a publié pour la dernière fois sur Twitter le 15 juin, détaillant ses dernières expéditions sur le Titanic.

« Ça a été deux semaines incroyablement chargées ! Merci à toutes nos équipes de plongée qui nous ont rejoints – voici un aperçu de notre équipage Mission 3 et Mission 4 », a déclaré la société.

Épave du Titanic au fond de l’océan (Atlantic Productions/Magellan)

Le Titanic, exploité par la White Star Line, a coulé lors de son voyage inaugural à travers l’océan Atlantique en 1912.

Le navire – le plus grand navire à l’époque – a appareillé de Southampton, au Royaume-Uni, le 10 avril 1912, avec plus de 2 200 passagers et membres d’équipage à bord en direction de New York.

Cinq jours après le début de son voyage, le Titanic a heurté un iceberg et a coulé au fond de l’océan. Plus de 1 500 personnes sont mortes.

Ces dernières années, les gens ont fait des voyages pour visiter l’épave qui se trouve maintenant à environ 12 500 pieds au fond de l’océan Atlantique, à environ 370 milles au large de Terre-Neuve, au Canada.