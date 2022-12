Hamish Bowles met en vente sa coopérative de village de haute conception pour 2,9 millions de dollars

“C’est l’un de ces appartements de la vieille école avec du caractère”, a déclaré M. Poore, “à quoi ressemblait le village.”

De nombreux détails architecturaux d’avant-guerre de l’unité subsistent, comme les plafonds à caissons de 16 pieds et demi, les moulures décoratives, les planchers de bois franc et le foyer au bois. Un certain nombre de nouvelles fioritures ont également été ajoutées, avec l’aide des amis du design milanais de M. Bowles, Laura Sartori Rimini et Roberto Peregalli du Studio Peregalli, et du groupe Agencie, un cabinet d’architectes new-yorkais.

Cela comprend des menuiseries personnalisées dans le salon, comme les bibliothèques à fronton qui flanquent la cheminée, et un leurre design ludique dans la salle à manger.

“L’une des choses étonnantes qu’ils ont faites a été de créer un trompe-l’œil pour qu’il ressemble à une porte pleine”, avec des charnières incluses, a déclaré M. Bowles dans la vidéo. “C’est très amusant parce que les invités arrivent, et vous pouvez voir qu’ils ne font que jouer avec cette poignée et ne savent pas pourquoi ils ne peuvent pas ouvrir la porte.”

(En fait, il y a une vraie porte et une poignée de porte à quelques centimètres de là, et elle s’ouvre sur une salle de bain.)

Le style de décoration original et distinctif de M. Bowles, qui comprend un mélange éclectique de meubles anciens, d’œuvres d’art et l’utilisation généreuse de revêtements muraux audacieux et texturés avec beaucoup de violet et de lilas, a fait que son appartement a fait l’objet de nombreuses publications au fil des ans. Cela inclut le livre de design d’intérieur “New York Behind Closed Doors”, publié en 2017, et même l’édition de novembre 2014 de The World of Interiors.