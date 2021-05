‘Hamilton’, ‘Wicked’ et ‘The Lion King’ rouvriront le 14 septembre

«Hamilton», «Wicked» et «The Lion King», trois des pierres angulaires de Broadway, devraient rouvrir le 14 septembre.

Les trois productions ont annoncé conjointement leur date de retour mardi sur l’émission ABC «Good Morning America». Les tickets sont maintenant en vente.

La nouvelle vient juste une semaine après que le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a déclaré que les théâtres de Broadway rouvriraient juste après la fête du Travail à pleine capacité.

À ce moment-là, le gouverneur n’a pas précisé quels spectacles fonctionneraient sur cette chronologie, car les productions individuelles peuvent nécessiter plus de temps pour embaucher ou réembaucher des acteurs, des équipes et d’autres employés internes ainsi que pour diriger des répétitions.

Le calendrier dépend également de l’approbation par le gouvernement de l’État des protocoles de santé et de sécurité de chaque théâtre.

«Aladdin», «Six», «Come From Away» et «Chicago» devraient rouvrir en septembre, tandis que «Jagged Little Pill», «The Phantom of the Opera» et «Ain’t Too Proud» ont des dates d’ouverture fixées à Octobre. La nouvelle comédie musicale «Diana» et la comédie musicale Michael Jackson, «MJ», sont prévues pour décembre.

Alors que le maire Bill de Blasio espère que la ville de New York sera entièrement rouverte à partir du 1er juillet, le calendrier retardé de Broadway est en partie dû au temps que les théâtres ont besoin de redémarrer la production et au fait que les touristes représentent 65% des ventes annuelles de billets de théâtre en direct dans le ville. Pourtant, la demande refoulée des locaux pourrait alimenter les ventes de billets dans l’intervalle.

Broadway a été fermé pendant plus d’un an en raison de la pandémie de coronavirus en cours, paralysant l’économie locale. Au cours d’une année traditionnelle, l’industrie du théâtre à New York finance près de 100 000 emplois et injecte près de 15 milliards de dollars dans l’économie locale.

Broadway est une industrie du divertissement très lucrative dans la ville. Au cours de la semaine précédant la fermeture des salles en raison du verrouillage pandémique, les ventes de billets ont atteint 26,7 millions de dollars pour les pièces de théâtre et les spectacles musicaux, selon Le monde de Broadway.

Pendant ce temps, «Hamilton» a récolté 2,69 millions de dollars, la plus grande partie de toute émission actuelle à Broadway, tandis que «West Side Story» a rapporté 1,59 million de dollars et «Moulin Rouge!» qui venait de faire ses débuts, a rapporté 1,57 million de dollars en ventes de billets, selon le site Web.

De plus, « Aladdin » gagnait en moyenne plus d’un million de dollars dans les semaines précédant sa fermeture, « Le Roi Lion » en moyenne environ 1,5 million de dollars et « Wicked » totalisait entre 1,3 et 1,5 million de dollars par semaine.

Au cours de la dernière saison complète de Broadway – du 28 mai 2018 au 26 mai 2019 – les spectacles ont totalisé plus de 1,83 milliard de dollars de ventes de billets, marquant la saison la plus rentable de l’histoire, selon un rapport annuel publié par la Broadway League.

La ligue n’a pas publié les chiffres pour la saison 2019-2020, qui se serait terminée en mai, mais selon Broadway World, l’industrie n’a encaissé qu’environ 300 millions de dollars de ventes de billets en 2020 avant de fermer.