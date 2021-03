C’est donc bien plus qu’une excellente pièce – elle éblouit et éblouit aussi le public, et les garde complètement envoûtés en les faisant passer à travers les nombreux hauts joyeux et les bas touchants.

‘Nous ne sommes pas seulement confiants [that audiences will see the show], nous en sommes sûrs parce que nous savons combien de billets nous avons vendus », a déclaré le producteur américain de Hamilton, Jeffrey Seller, à un podcast de Nine journaux.

Le battage médiatique ne se limitait pas non plus aux riches et célèbres de l’Australie – on pense que Hamilton a vendu plus de billets que n’importe quel spectacle sur scène dans l’histoire du pays.

