Hamilton sur la règle de la FIA : “Rien ne m’empêchera de parler”

Lewis Hamilton, septuple champion de Formule 1, a insisté sur le fait qu’il ne serait pas réduit au silence par les règles intersaison qui interdisent aux pilotes de s’exprimer sur des questions politiques.

Hamilton a déclaré mercredi qu’il continuerait à utiliser sa plate-forme mondiale pour promouvoir ses intérêts variés, notamment la justice sociale et la race, les droits de l’homme et la protection de la communauté LBGTQ.

La FIA a mis à jour en décembre son Code sportif international pour exiger une autorisation écrite préalable des pilotes pour faire ou afficher des “déclarations ou commentaires politiques, religieux et personnels” pendant les week-ends de course. La FIA est l’instance dirigeante de la Formule 1.

La répression de la liberté d’expression a été condamnée par la plupart des conducteurs, mais Hamilton n’a pesé pour la première fois que mercredi, lorsque Mercedes a dévoilé sa voiture 2023.

Hamilton a déclaré que la répression de la FIA “ne me surprend pas”, mais il l’a rapidement rejetée lorsqu’il l’a appris pendant l’intersaison.

“Rien ne m’empêchera de parler des choses qui me passionnent et des problèmes qui existent”, a déclaré Hamilton. “Je pense que le sport a la responsabilité, encore, toujours, de s’exprimer comme un moyen de sensibiliser sur des sujets importants, en particulier alors que nous voyageons dans tous ces endroits différents, donc rien ne change.”

Lorsqu’on lui a demandé s’il était prêt à être pénalisé par la FIA pour avoir enfreint la nouvelle règle, Hamilton a déclaré “ce serait idiot de dire que je voudrais prendre des points de pénalité supplémentaires” mais est resté ferme en ce sens qu’il ne sera pas réduit au silence.

“Je vais toujours parler de mon côté”, a déclaré Hamilton. « Nous avons toujours cette plate-forme. Il y a beaucoup de choses auxquelles nous devons nous attaquer. »

La plupart des pilotes se sont prononcés contre la nouvelle règle et plus récemment par le patron de la F1, Stefano Domenicali, qui a récemment déclaré au journal The Guardian que la série n’imposerait aucune sorte de bâillon. Domenicali a déclaré qu’il s’attendait à ce que la FIA clarifie bientôt sa position.

Hamilton est le pilote le plus vocal de F1 et reste le même agent de changement 17 ans après le début de sa carrière que lorsqu’il est devenu le premier vainqueur noir en F1 en 2008. Le pilote britannique a maintenant 38 ans, le pilote le plus gagnant de l’histoire de la série et est à égalité avec Michael Schumacher avec un record de sept titres.

Hamilton reste le seul pilote noir au niveau le plus élitiste du sport automobile.

Hamilton s’exprime souvent lors de courses dans des pays aux antécédents douteux en matière de droits de l’homme, ou lorsqu’un problème se pose dans lequel il sent que sa voix peut apporter un soutien, ce qui serait interdit en vertu de la nouvelle règle de la FIA.

L’année dernière, Hamilton s’est disputé avec la FIA au sujet de sa répression des conducteurs portant des bijoux dans la voiture et s’est moqué de la règle en arrivant à une conférence de presse portant trois montres, huit bagues et plusieurs colliers. Hamilton et la FIA ont eu un va-et-vient prolongé au sujet de l’interdiction des bijoux dans lequel il a reçu une prolongation du délai pour retirer certains piercings; les deux parties sont finalement parvenues à un accord.

Jenna Fryer, l’Associated Press