Lewis Hamilton, sept fois champion du monde, a déclaré qu’il ressentait toujours les séquelles de COVID-19[feminine après s’être qualifié troisième pour la fin de saison de Formule 1 à Abu Dhabi, mais s’est engagé à tout donner dans la course de dimanche.

Le pilote Mercedes de 35 ans est de retour après avoir été testé positif pour le nouveau coronavirus et raté le Grand Prix de Sakhir à Bahreïn le week-end dernier. Il a été testé négatif à plusieurs reprises cette semaine.

Le Britannique ne voulait pas entrer dans les détails médicaux, mais a déclaré que le virus devait être pris au sérieux et qu’il se sentait pour tous ceux qui en avaient souffert ou pleuraient des êtres chers perdus.

«Je ne suis pas à 100%, j’ai encore une certaine sensation dans mes poumons», dit-il.

«Normalement, je conduisais même si un de mes bras pendait. C’est ce que nous faisons en tant que pilotes de course et heureusement ce n’est pas le cas », a-t-il ajouté.

«Ce ne sera certainement pas la course la plus facile physiquement, mais je vais gérer et donner absolument tout ce que j’ai.

Hamilton a remporté son septième championnat en Turquie le mois dernier et est le pilote de F1 le plus titré de tous les temps.

Il a remporté 11 des 16 courses, égalant sa meilleure performance de la saison, mais une 12e victoire de 2020 serait la cerise sur le gâteau d’une autre saison stellaire qui a vu Mercedes remporter les deux titres pour la septième année consécutive.

Lorsqu’on lui a demandé si l’adrénaline l’avait porté à travers, Hamilton a dit que c’était plus une question d’énergie globale.

«L’un des symptômes (COVID) est qu’il vous draine vraiment, donc j’essaie de dormir autant que je peux», dit-il. «Mais la recharge n’est pas aussi facile qu’elle l’a peut-être été dans le passé.»

Mercedes a remporté les six dernières courses à Abu Dhabi, mais Max Verstappen de Red Bull a remporté la pole position samedi avec son coéquipier finlandais de Hamilton, Valtteri Bottas, le rejoignant au premier rang.

Verstappen et Bottas se battent pour la deuxième place du championnat, avec le Finlandais 16 points d’avance sur le Néerlandais.